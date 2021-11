Wildhaus «Das tut der Musikantenseele gut»: Die Bürgermusik Wildhaus darf wieder auftreten Nach langer Pause durften die Musikantinnen und Musikanten, unter der Leitung ihres Dirigenten Christian Schlegel, wieder vor Publikum spielen. Mit einer abwechslungsreichen, musikalischen Reise begeisterte die Bürgermusik Wildhaus das Publikum.



Konzert der Bürgermusik Wildhaus mit Dirigent Christian Schlegel in der katholischen Kirche. Bild: Adi Lippuner

Die Freude, sowohl bei der Bürgermusik als auch beim Publikum war am Samstagabend beim Konzert in der katholischen Kirche gross. Entsprechend fiel auch der Applaus aus, was Christian Schlegel zur Aussage bewegte: «Applaus tut der Musikantenseele gut».

Hommage an die wunderschöne Landschaft

Gewohnt souverän führte Tobias Claudy durchs Programm, welches einiges an Überraschung versprach. Da war zum Auftakt ein Konzertmarsch, dann gab’s «Terra di Montagne» von Michael Geissler, übersetzt bedeutet dies «Land der Berge» und ist eine Hommage an die wunderschöne Landschaft der Tiroler Berge. Der Moderator betonte:

«Es kann aber auch als Referenz ans Alpsteingebiet gesehen werden».

Mit diesem anspruchsvollen Stück waren alle Register gefordert, Weiter ging’s mit leichter Filmmusik und einem Abstecher in die Karibik. Mit der Romanze für Alphörner und Blasorchester kamen die vier Alphornbläser zum Einsatz und «Sommersprossen» wurde vom Klarinetten- und Saxophonregister gespielt.

Als Überraschung wird die Romanze für Alphörner und Blasorchester gespielt. Bild: Adi Lippuner

Einen Blick ins Nachbarland erlaubte die zu Ehren von Kaiserin Sissi komponierte Musik, welche das Publikum für ein paar Minuten an die pompöse Kaiserlich-Königliche Zeit erinnerte. Bei den volkstümlich anmutenden Klängen eines Böhmischen Galopps war es für die Blasmusikfreunde schwierig, ruhig auf den Kirchenbänken zu sitzen und dank des grossen Applauses durfte das Stück ein zweites Mal genossen werden.

Für Präsidentin Monika Brändle, sie übernahm diese Funktion kurz vor der coronabedingten Pause, war der erste öffentliche Auftritt der Bürgermusik ein besonderes Erlebnis. Sie sagte:

«Lang, lang ist her und wie freuen uns, dass wir wieder vor Publikum spielen dürfen.»