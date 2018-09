Wildhaus bleibt ein Meilenweiss-Revier Der Verein «Bergbahnen Toggenburg» hat beschlossen, auf die Wintersaison 2019/20 aus dem Tarifverbund «Meilenweiss» auszutreten. Die Bergbahnen Wildhaus hingegen streben die Aufrechterhaltung der Partnerschaft, wie sie in einer Mitteilung schreiben.

(Bild: PD)

(wo) Am 12. Juni 2018 hat der Toggenburger Tarifverbund unter der Führung der Toggenburg Bergbahnen AG (TBB AG) beschlossen, die Vereinbarung mit «Meilenweiss» unter Einhaltung der 12‐monatigen Kündigungsfrist auf den 31. Oktober 2019 zu kündigen.

«Strategie des Nichtkooperierens»

Die TTB AG macht dafür ohne weitere Ausführungen die durch sie selbst verschuldete lokale Konfliktsituation verantwortlich. Der Beschluss wurde gegen den Willen der Bergbahnen Wildhaus AG gefällt. In der Abstimmung setzte sich die TBB AG mit der Stimmenmehrheit gegen Wildhaus durch. Die Bergbahnen Wildhaus bedauern diesen Entscheid sehr. Die TBB AG setzt damit ihre «Strategie des Nichtkooperierens» konsequent fort und kehrt damit nicht nur der Region, sondern der gesamten touristischen Ostschweiz den Rücken zu.

Dies dokumentiert ein weiteres Mal die diametral unterschiedlichen Wertevorstellungen der beiden Unternehmungen, schreiben die Berbahnen Wildhaus in ihrer Mitteilung weiter. «So ist die Bergbahnen Wildhaus AG der festen Überzeugung, dass in der sehr fragmentierten Tourismusbranche Partnerschaften und Kooperationen für den gemeinsamen Erfolg wichtig und entscheidend sind. Die Bergbahnen Wildhaus AG hat deshalb am 30. August 2018 das Beitrittsgesuch zum Meilenweiss‐Tarifverbund für den Winter 2019/20 und die nachfolgenden Jahre eingereicht. »

Im Sinne der bewährten und guten Zusammenarbeit soll die Partnerschaft zum Wohle der Gäste ohne Unterbruch zumindest mit Wildhaus weitergeführt werden. Diese Mitgliedschaft wird dann wiederum für den Winter als auch den Sommer gelten. Das Gesuch wurde am Partnertag vom 12. September 2018 in Amden vom Meilenweiss‐Vorstand einstimmig gutgeheissen und somit bewilligt.

Wunsch nach Verbleib im Tarifverbung

Wunsch ist und bleibt, dass die Toggenburg Bergbahnen AG ihren Standpunkt nochmals überdenkt und damit das Toggenburg auch über die Saison 2018/19 hinaus als Gesamtregion im Tarifverbund Meilenweiss vertreten bleibt. Das Toggenburg ist nebst dem Flumserberg notabene die am stärksten nachgefragte Destination. Für die kommende Saison 2018/19 bleibt das Meilenweiss‐Abo in seiner bestehenden Form und auch preislich unverändert gegenüber dem Vorjahr bestehen.