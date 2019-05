Wildhaus-Alt St.Johann: Überraschend knappes Ja zum Teil-Neubau des Rathauses

Platzmangel beheben: Wildhaus-Alt St.Johann stimmt am 19.Mai über Teil-Neubau des Gemeindehauses ab

Diskretion und Sicherheit fehlen, der Platz in Büros und Sitzungszimmern ist knapp, für Gehbehinderte ist der Zugang alleine nicht möglich: Am 19. Mai stimmt die Bürgerschaft über einen 2,5-Millionen-Bruttokredit für einen Teil-Neubau des Gemeindehauses in Alt St.Johann ab.