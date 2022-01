Wildhaus-Alt St.Johann Beim Schnupperspringen begeben sich die Kinder auf die Spuren von Simon Ammann Um die 150 Schulkinder aus der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann nehmen am Schulprojekt von Swiss-Ski teil und stellen sich der Herausforderung Skispringen.

Nächste Woche schnuppern die Obertoggenburger Kinder in die Sportart Skispringen rein. Bild: PD

Abheben, auch wenn es nur für einen kleinen Hüpfer ist, fasziniert und begeistert jedes Kind. Um Schulkindern in der Schweiz diesen ersten Sprung zu ermöglichen, organisiert Swiss-Ski gemeinsam mit dem Hauptsponsor Helvetia seit 2014 den Simon-Ammann-Jump-Parcours.

In Wildhaus werden vom 10. bis 13. Januar um die 150 Schulkinder aus der ganzen Gemeinde das Schulzimmer mit der Skisprungschanz tauschen. Der Simon-Ammann-Jump-Parcours ist die ideale Einführungslektion für Kinder in die Sportart Skispringen.

Kostenlose Ausrüstung und Experten am Werk

In diesem Schulprojekt werden Schülerinnen und Schüler kostenlos mit Ski und Schuhen ausgerüstet und durch Experten im einfachen Gelände sicher in die Sportart eingeführt. Ziel des Simon-Ammann-Jump-Parcours ist es, Kindern eine professionell betreute Einführungslektion in die einzigartige Sportart Skispringen zu ermöglichen. Simon Ammann, der erfolgreichste Schweizer Skispringer aller Zeiten, steht für das Projekt zur Förderung des Schweizer Skisprung-Nachwuchses mit seinem Namen ein.

Am Mittwoch, 12. Januar, findet von 13.30 bis 15.30 Uhr für alle interessierten Kinder, die Lust auf Skispringen haben, ein Schnupperspringen am Skischulhang im Munzenriet Wildhaus statt. Für dieses ist eine Anmeldung bei Angelika Künzle unter 079 337 39 67 oder kuenzleangeli-ka@gmail.com erforderlich. (pd)