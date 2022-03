6 Bilder 6 Bilder

Als Vierter der Kategorie Knaben 2009 in Wildhaus darf Florian Gantenbein am Final des Grand Prix Migros teilnehmen. Siegerpodest Mädchen 2013 mit Siegerin Ellen Kos (Zweite von links). Schnellster seiner Kategorie: Luca Gantenbein. Bei den Spielen im Zielgelände war viel Geschick gefragt. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Wer spielen wollte, musste sich hin und wieder etwas gedulden. Mit Startnummer 17 war Mengia Ruth Kobelt aus Grabserberg eine der ersten Starterinnen des Grand Prix Migros in Wildhaus. In der Kategorie Mädchen 2014 belegte sie Rang vier und löste so das Final-Ticket.