Wildhaus 23-jähriger stürzt mit Motorrad in Bach und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden Am Samstag, um 14.45 Uhr, ist ein 23-Jähriger mit seinen Motorrad von der Wildhauserstrasse abgekommen und in einen Bach gestürzt. Er wurde dabei unbestimmt verletzt und musste durch die Rega ins Spital geflogen werden.

Das Überholmanöver eines Motorradfahrers endet in der Simmi. Bild: Kapo

(kapo) Wie die Kantonspolizei schreibt, fuhr der junge Mann mit seinem Motorrad bergwärts in Richtung Wildhaus. Kurz vor einer Linkskurve überholte er ein Auto, bog dann auf die rechte Fahrbahnseite ein und kollidierte dort mit einem Leitpfosten am rechten Fahrbahnrand. Er geriet nach der Kollision auf einen Kiesweg, befuhr das zum Bach abfallende Wiesenbord und stürzte letztlich in den Bach Simmi.

Durch die eingetroffene Rettung wurde der ansprechbare Verunfallte aus dem Bach geborgen und Erstversorgt. Die Rega flog ihn danach ins Spital. Die Kantonspolizei teilt weiter mit, dass der Sachschaden am Motorrad auf rund 5000 Franken geschätzt wird. Für die Zeit der Bergung musste die Wildhauserstrasse für den Verkehr gesperrt werden.