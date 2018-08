Wiga: breitere Führung angekündigt - kritische Haltung bleibt

Betriebsökonom Josef Müller aus Staad ist designierter Verwaltungsratspräsident der Wigab AG. Mit ihm und weiteren externen Verwaltungsräten soll die Führung breiter aufgestellt werden. Sie liegt seit Mai strategisch, finanziell und operativ alleine bei Messeleiter Paul Schlegel. Gewerbevereinspräsidenten sind nicht erfreut über die Lösung von ausserhalb der Region Werdenberg. Josef Müller sei nicht die gewünschte Vertrauensperson, weil er geschäftlich mit Paul Schlegel verbunden sei – als Verwaltungsrat der Schäfli Immobilien GmbH in Grabs (Präsident ist Paul Schlegel) und als Partner bei der Firma Swissimmopool von Schlegel. Päuli Kohler, Präsident der Werdenberger Wirtschaftsorganisation und der IG Grabs, erklärt, das regionale Gewerbe wünsche sich vertrauenswürdige Personen aus der Region im Verwaltungsrat und als Aktionäre, die «aufpassen». Ihm ist bewusst, dass Paul Schlegel Verwaltungsräte seiner Wahl berufen kann. Aber er müsse auch die Folgen tragen. Aktuell heisst das: Die örtlichen Gewerbevereine verzichten auf die von ihnen organisierten Gemeinschaftsstände.

Der designierte Verwaltungsratspräsident Josef Müller erklärt, er habe mit Swissimmopool «nichts zu tun». Wenn diese Firma eine gastgewerbliche Liegenschaft im Portfolio habe, dann habe er lediglich als Gastrofachmann beraten. Als solcher habe er auch bei der Übernahme des «Schäfli» in Grabs beraten und sei dort Mitbesitzer. Er bezeichnet sich als Gewerbler, Hotelier, war 20 Jahre Präsident von Gastro St. Gallen und im Vorstand des kantonalen Gewerbeverbandes. Er sei von der Wigab AG als Verwaltungsrat angefragt worden, weil er viel Erfahrung im Bereich Messen habe, erläutert Müller: Genussinsel an der Offa, Musikfest in St. Gallen sowie OK und Präsident der Gewerbeschau Thal. Paul Schlegel werde mit dem designierten neuen Verwaltungsrat nicht mehr die Aktienmehrheit bei der Wigab AG haben. Für die gesamte Buchhaltung, die Finanzen und die Kontoführung werde eine neue Verwaltungsrätin verantwortlich sein.

Der neue Verwaltungsrat, in dem auch eine Werdenberger Persönlichkeit vertreten sein werde, wolle Vertrauen schaffen und so zum Mitmachen zu motivieren. Müller betont: «Wir sind offen, wenn jemand aus dem lokalen Gewerbe im Verwaltungsrat (VR) mitwirken will. «Je breiter abgestützt er ist, umso besser.» Zu den Externen im VR sagt der designierte Präsident: «Vielleicht ist es ganz gut für die Wiga, wenn Leute mit etwas anderer Sicht Impulse einbringen.» (ts)