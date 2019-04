Fussball: Grabs und Haag sind in der Rückrunde auf Wiedergutmachung aus In der Vorrunde der 4. Liga Gruppe 2 haben der FC Grabs und der FC Haag einige Federn lassen müssen. Nun sollen in der zweiten Saisonhälfte mehr Erfolgserlebnisse gefeiert werden und Punkte aufs Konto kommen. Robert Kucera

Keine halben Sachen: Der FC Grabs will in der Rückrunde nicht mehr mit Unentschieden in die Kabine gehen, sondern mit Siegen den Ligaerhalt rasch bewerkstelligen. Archivbild: Robert Kucera

Im Niemandsland der Tabelle befinden sich der FC Grabs und der FC Haag. Nach vorne geht nichts mehr und in Bezug auf den Ligaerhalt sollte nichts anbrennen. Und doch machen Matchbesuche bei diesen Clubs Sinn. Sie sind auf Wiedergutmachung in der Rückrunde aus und wollen ihrem Anhang zeigen, dass nicht die Ergebnisse der ersten Saisonhälfte Auskunft über Potenzial und Stärke geben.

«Wir haben genug Charakter im Kader»,

hält Haag-Trainer Raphael Weiss fest, dass seine Truppe die Saison keineswegs abgehakt hat. Im Gegenteil: Für den scheidenden Trainer soll Vollgas-Fussball geboten werden. «Die Tabellenlage ist kein Grund, sich hängen zu lassen. Wir wollen positive Resultate herausspielen und konstanter werden», so Weiss.

Sein Trainerkollege Thomas Eggenberger misst dem aktuellen Rang einen höheren Beachtungsgrad zu, als der Punktreserve auf den Tabellenletzten.

«Solange der Abstieg rechnerisch möglich ist, ist für mich das Thema Ligaerhalt nicht erledigt»

Er ist schon so lange im Business und hat vieles gesehen, das niemand mehr für möglich gehalten hat. «Im Fussball kann so viel passieren. Deshalb nehmen wir die Sache Ernst. Wir sind so lange im Abstiegskampf, bis wir auch rechnerisch definitiv gerettet sind.»

Zu viele Unentschieden, zu wenig Erfahrung

Grundsätzlich möchte Eggen­berger dort anknüpfen, wo man in der Vorrunde aufgehört hat. «Im spielerischen Bereich bin ich bis auf ein missglücktes Spiel sehr zufrieden mit der Mannschaft.» Doch das Glück hätte man mehr erzwingen müssen. Führungen hat man aus der Hand gegeben und musste sich mit einem Remis begnügen. «Siegen statt Unentschieden spielen – und schon sieht die Vorrunde anders aus», sagt der Trainer, dessen Ziel klar ist: Mehr Punkte als in der Vorrunde holen. In der Vorbereitungszeit hat er keine Schwerpunkte gesetzt. Kondition und Kraft, aber auch Spiel und Taktik standen auf dem Programm. Doch das grösste Manko lässt sich in einer Winterpause nicht aus der Welt schaffen.

«Was uns fehlt, ist die Erfahrung.»

Doch Thomas Eggenberger ist optimistisch und weiss genau, welche Worte nach Saisonende über den FC Grabs gesagt werden: «Ligaerhalt geschafft.»

Nach schöpferischer Pause ist Team wieder motiviert

Mit dem Wort «Ligaerhalt» kann man dagegen in Haag gar nichts anfangen. «Wir haben uns von der Saison mehr erhofft und uns mehr vorgenommen, als die aktuelle Platzierung», sagt Trainer Raphael Weiss. Nur mit Pech allein (Verletzungen, sonstige Absenzen) will er die unbefriedigende Vorrunde nicht begründen. Der Mannschaft kam, als es nicht mehr so leicht lief wie im Vorjahr, die Motivation abhanden. Die fehlende Lust führte zu weniger Engagement und diese schliesslich zu Niederlagen.

«Wir müssen beim FC Haag nicht alles über Bord werfen», sagt Weiss. Die schöpferische Pause im Winter hatte offenbar reinigende Wirkung. Der eine oder andere verletzte Spieler wird aufs Feld zurückkehren, an den unkonstanten Leistungen in der Defensive – «wir haben zu viele Gegentore erhalten» – habe man gearbeitet.

«Unser Ziel ist: Vollgas geben und eine gute Rückrunde spielen.»

So dass Trainer Weiss bei seinem Abschied den folgenden Satz zu seinem Team hören darf: Haag hat in der Rückrunde überrascht.