Widnau Musikverein Buchs-Räfis spielt erstmals «Flight-Adventure in the Sky» Der Musikverein Buchs-Räfis spielte sein Frühlingskonzert in der Aula Flös. Dabei kam es auch zur Vorpremiere jenes Stücks, mit welchem am Kreismusiktag in Widnau auftritt.

Der Musikverein Buchs-Räfis begeisterte das Publikum in der Aula Flös. Bild: Andy Häfliger

In der Aula Flös eröffneten letzten Samstag die Jugendmusik Buchs-Räfis und der Musikverein Buchs-Räfis ihr Jubiläumsjahr 2023 mit dem traditionellen Frühlingskonzert. Die Konzertbesucherinnen und -besucher trafen früh ein. Bei Wurst und Brot wurde geplaudert und gelacht.

Den Konzertabend startete die Jugendmusik mit rockigen Klängen. Auf den Final Countdown der Band Europe folgten die Stücke Brazil, Havanna und Baba’s Reggae Rock.

Die Jungmusikantinnen und Jungmusikanten zeigten ihr Können nicht nur musikalisch, auch ihre selbstbewusst vorgetragenen Ansagen luden zum Schmunzeln ein. Nach regem Applaus für ihre Leistung, gaben sie als Zugabe Eye of the Tiger zum Besten.

Vorpremiere für das Wettbewerbsstück

Mit dem Konzertmarsch Abel Tasman führte der Musikverein Buchs-Räfis nach einer kurzen Umbaupause das Programm weiter.

Gleich darauf folgte für die Musikantinnen und Musikanten bereits das herausforderndste Musikstück des Abends. Flight – Adventure in the Sky, wird der Musikverein am kommenden Samstag am Kreismusiktag in Widnau in der zweiten Stärkeklasse vor der Jury vortragen.

An diesem Abend war also so quasi die Vorpremiere des Stücks vor Publikum. Der Verein meisterte diese Herausforderung mit Bravour.

Zum Auftakt des Frühlingskonzerts spielte die Jugendmusik. Bild: Andy Häfliger

Weiter folgte ein bunter Blumenstrauss aus einer Polka aus Prager Gassen, einem Medley von Udo Jürgens und dem Oscar-prämierten Pink Panther. Stefan Frey umrahmte das abwechslungsreiche Programm mit spannenden Geschichten rund um die Musikstücke.

Reise in den Balkan

Dann waren die Saxofone gefordert. In den Stücken Deep Purple Medley und Birdland gings rockig zu und her. Mit viel Spielfreude wurden die einstudierten Soli dem begeisterten Publikum vorgetragen.

Apropos Soli: im nachfolgenden Stück Children of Sanchez genossen die Zuhörenden ein klangvolles Querflötensolo, welches unter die Haut ging. Zum Schluss ging die Reise in den Balkan. Das Stück Balkan Dances von Etienne Crausaz vereint orientalische Klänge mit starken Rhythmen – schwungvoll und temperamentvoll interpretiert vom Musikverein Buchs-Räfis.

Lange kann sich das Korps rund um den Dirigenten Patrick Ruppanner aber nicht auf dem gelungenen Konzertabend ausruhen. Am Samstag findet der Kreismusiktag in Widnau statt, bevor genau dieser Anlass am 17. Juni, dann für die Musikvereine aus der Region Sarganserland Werdenberg, in Buchs stattfinden wird.

In der Mehrzweckhalle des BZBS finden am Vormittag die Wettspiele statt, nachmittags um 14.30 Uhr messen sich dann die Vereine an der beliebten Marschmusikparade auf der Oberstüdtlistrasse. Alle Informationen dazu findet man hier.

Höhepunkt wird die Neuuniformierung

Am Ende des Konzertabends wies die Präsidentin Corinne Bänziger auf das Jahreshighlight dieses Jubiläumsjahres hin.

Am 25. November wird in der Aula Flös die neue Einheitskleidung der Jugendmusik Buchs-Räfis und des Musikvereins zum ersten Mal dem Publikum präsentiert. Dieses grosse Fest zur Neuuniformierung wird der krönende Abschluss des Jubiläumsjahres.