DTV Wildhaus: Der Wettkampf schweisste das Team noch mehr zusammen Die Frauen des DTV Wildhaus genossen das Eidgenössische Turnfest in Aarau in vollen Zügen.

Voller Einsatz im Fit & Fun beim DTV Wildhaus. (Bild: PD)

(pd) Am Freitag reisten die Turnerinnen des Damenturnvereins Wildhaus mit Zug und Camper nach Aarau ans Eidgenössische Turnfest. Bevor es auf den Wettkampfplatz ging, richteten die Frauen erstmals den Schlafplatz, wo man bis Sonntag nächtigen wird, gemütlich ein.

Fuss-Ball-Korg und Ball-Kreuz

Noch am selben Tag wie die Anreise fand dann der sportliche Einsatz im Fit & Fun statt. In den Wettkampf startete Wildhaus mit den Disziplinen Fuss-Ball-Korb und Ball-Kreuz. Die zweiten Disziplinen waren Unihockey und 8-er Ball. Den Abschluss machten dann Moosgummiring und Intercross. Trotz ein paar Wolken zeigte sich das Wetter von der besten Seite, bis der Wettkampf fertig war. Wie vom DTV Wildhaus zu vernehmen ist, hat der Einsatz von jeder einzelnen Turnerin das Team noch mehr zusammengeschweisst.

Zufrieden mit den Leistungen konnte sich der DTV Wildhaus anschliessend dem gemütlichen Teil widmen. Am Samstag schaute man sich den Festumzug und am Sonntag die Grossgruppenaufführung der Gymnaestrada an. Mit vielen schönen Erinnerungen und Eindrücken vom Eidgenössischen Turnfest in Aarau fuhren die Frauen wieder zurück ins Toggenburg.