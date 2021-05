So hoch wie im Jahr 2020 war die Alpkäseproduktion in der Region noch nie

Das Jahr 2020 kann in unserer Region als das «Jahr des Alpkäses» bezeichnet werden. In der Region Werdenberg wurde auf zehn Alpbetreiben mit Milchverarbeitung 53730 Kilogramm Alpkäse produziert, was eine Zunahme von elf Prozent ist.