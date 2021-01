Werdenberg/Sarganserland Standortbestimmung der Wirte: Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Situation wurde zum Ausdruck gebracht Gastronomen in der W&O-Region wollen trotz der Verbesserung der finanziellen Situation endlich wieder Gastgeber sein.

Wertvoller Austausch: Sarah Tschirky, Petra Müller, Hannes Kurath, Urs Kremmel und Michael Vetsch (von links) erörtern die Situation für die regionale Gastrobranche. Bild: Hans Bärtsch

«Bis Mittwoch sehr schlecht, mit dem Entscheid des Bundesrates etwas besser.» Mit diesen Worten fasst Urs Kremmel, der Präsident des Verbands Gastro Heidiland, die coronabedingte Situation für die Hotels und Restaurants in der Region zusammen. Vorstandsmitglieder und damit Vertreter der Verbandsregionen Sarganserland und Werdenberg hatten sich vergangene Woche zu einer Standortbestimmung in der «Linde» in Berschis getroffen.

Beim Erfahrungsaustausch mit dabei war auch Hannes Kurath als Vizepräsident der Gastronomenvereinigung Flumserberg. Zur allgemeinen Chropfleerete gehörte der Umstand, dass gewisse Läden ab Montag weiterhin geöffnet haben dürfen. Bei den Tankstellenshops komme es sogar zu einer Lockerung der Einschränkungen, indem sie neu an Sonntagen wieder geöffnet haben dürfen und die 19-Uhr-Schliessungsgrenze nicht mehr gelte.

Den Hotels und Restaurant werde das Leben hingegen weiterhin schwergemacht mit der nun bis Ende Februar geltenden Schliessung. Und das trotz schlüssigen Schutzkonzepten und nachweislich kaum Ansteckungen in den Restaurationsbetrieben.

Was heisst «maximal 20 Prozent»?

Die durch den Bund angekündigten Lockerungen bei der Härtefall-Regelung und die höheren A-fonds-perdu-Beiträge wurden wohlwollend zur Kenntnis genommen. Nicht ohne Aber: Zum einen beschäftigt die Branchenvertreter, wie schnell es wohl gehe, bis Geld fliesse. Und was die Formulierung «maximal 20 Prozent» bedeute, bezogen auf den durchschnittlichen Jahresumsatz von 2018 und 2019.

Einig war man sich in der Forderung an den Kanton, der dafür zuständig ist, dass es schnell gehen müsse. Um die Liquidität sei es nämlich in manch einem Gastrobetrieb sehr kritisch bestellt in der seit vergangenem März arg gebeutelten und zudem margenschwachen Branche. Einig waren sich Verbandspräsident Kremmel, Michael Vetsch von der «Linde» Berschis, Sarah Tschirky vom «Seehus» Quinten und Petra Müller vom «Buchserhof» in Buchs, dass man endlich wieder Gastgeber und nicht länger zum Untätigsein verdammt sein wolle.

Take-away-Geschäft: unterschiedliche Erfahrungen

Zum Take-away-Geschäft, das verschiedene Restaurantbetreiber anbieten, kamen unterschiedliche Erfahrungen zusammen. Während es die einen als «Beschäftigungstherapie» bezeichnen, die nur bescheiden läuft (und auch kaum rentiert), sind andere ganz zufrieden damit. «Linden»-Wirt Vetsch beispielsweise zählt Tage mit bis zu 60 Essen. Gäste würden sogar von Unterterzen oder Mels her nach Berschis fahren, um sich verpflegen zu lassen. Überhaupt sei die Solidarität enorm mit seinem Lokal. Das äussere sich beispielsweise in grosszügigen Trinkgeldern. Auch auf seinem behördenkritischen Facebook-Post von Anfang Monat habe er ausschliesslich positive Rückmeldungen erhalten.

Es sei nicht zu unterschätzen, wie wichtig funktionierende Restaurants für gewisse Gäste seien, bekräftigte «Buchserhof»-Wirtin Müller. Thalmann: «Wir bleiben dran!»

Was ist nun das Fazit des Treffens von vier von sechs Gastro-Heidiland-Vorstandsmitgliedern plus dem Flumserberger Gast? Man will mit Hilfe von branchenaffinen Parlamentariern Antworten vom Kanton zu den drängendsten Fragen. Ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist diesbezüglich SVP-Kantonsrat Linus Thalmann aus Kirchberg, Inhaber des dortigen «Toggenburgerhofs» und Mitglied diverser St. Galler Gastrogremien.

Für Mischbetriebe (Hotel und Restaurant) beispielsweise sei die Modalität der Umsatzeinbussenberechnung unklar, da die Hotels ja unverändert offen haben dürfen und der Logieanteil am Gesamtumsatz von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich sei. «Wir bleiben am Thema dran und setzen uns ein!», verspricht Thalmann.