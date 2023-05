Werdenberg/Obertoggenburg Region steht hinter der Windkraft – Rückmeldungen an den Kanton waren durchwegs positiv Die Standortgemeinden stellen dem Kanton für seine vorgeschlagene Richtplan-Anpassung gute Noten aus.

Das Rheintal eignet sich besonders gut als Standort für Windkraftanlagen. Bild: Pius Amrein

Der Bund will mehr erneuerbare Energie – und die Kantone sollen ihren Teil dazu beitragen. So hat der Kanton St. Gallen im Vorfeld zu einer Richtplan-Anpassung 17 Standorte ermittelt, die sich für Windkraftanlagen eignen würden.

Zwei davon liegen in der Region Werdenberg (Weite/Valpilär und Sennwalderau), sechs weitere im Sarganserland respektive dem angrenzenden St. Galler Rheintal.

Die betroffenen Gemeinden hatten bis am 6. April Zeit, sich zu den Eignungsgebieten zu äussern. Der W&O hat nachgefragt. Die Rückmeldungen an den Kanton waren durchwegs positiv.

Den «Füüfer» und «s’Weggli» gibt’s nicht

Die FG Raumplanung Region Sarganserland-Werdenberg schreibt in ihrer Stellungnahme, dass Windparks gerade in Zusammenhang mit der Energieknappheit und der damit verbundenen Abhängigkeit vom Ausland «den Weg in eine nachhaltige Zukunft lenken» könnten. Die Region könnte damit einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung des Kantons leisten.

Dieser Meinung ist auch Sennwalds Gemeindepräsident Bertrand Hug:

«Tatsache ist, dass der Energiebedarf ständig zunimmt und wir dafür besorgt sein müssen, dass unsere Bürgerschaft ausreichend mit Energie versorgt ist.»

Der Sennwalder Gemeinderat stehe demnach hinter dem Vorhaben des Kantons. Dass man aber nicht den «Füüfer» und «s’Weggli» haben kann, ist sich Hug bewusst: «Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Windräder sichtbar sein werden.»

Für den Standort Sennwalderau spreche hingegen, dass er nicht in einem Wohngebiet liegt und er zudem verkehrstechnisch erschlossen ist. Es wären also keine neuen Strassen nötig.

Kanton gehe teils nicht weit genug

Ganz ohne Anregungen winkte die Region Werdenberg/Sarganserland den Vorschlag des Kantons aber nicht durch. Die FG Raumplanung stellte nämlich zu ihrer Überraschung fest, dass die Eignungskarte das Gebiet Rheinau zwischen Wartau und Bad Ragaz nur als «vororientiert», nicht aber «festgesetzt» einstuft.

Dabei hätten verschiedene Untersuchungen – ja selbst die fachliche Grundlage des Kantons – gezeigt, dass die Windverhältnisse in der Rheinau «gut bis exzellent» sind. Sechs Anlagen würden dort jährlich über 40 Gigawattstunden Strom produzieren.

Die Eignungsgebiete 7 (Sennwalderau) und 8 (Weite/Valpilär) liegen auf Werdenberger Boden, weitere grenzen an. Quelle: Kanton St.Gallen

In der Rheinau läge das Nutzungsinteresse also weit über dem Schutzinteresse – eine Abwägung, die sich der Kanton bei den Ermittlungen auf die Fahne geschrieben hat. So kommen beispielsweise (geschützte) Moorlandschaften nicht als Standort in Frage. Und zwar unabhängig davon, wie gut die Windverhältnisse dort sind.

Nicht nachvollziehen kann die FG Raumplanung auch die Einstufung des Eignungsgebiets St. Margarethenberg bei Bad Ragaz als «Zwischenergebnis». Gleich wie bei der Rheinau liefen auch hier unabhängig Vorarbeiten zu einem Windpark.

Die FG Raumplanung fordert den Bund und den Kanton deshalb dazu auf, Abklärungen zu treffen und den Koordinationsstand bei den genannten Gebieten von «Vororientierung» respektive «Zwischenergebnis» auf «Festsetzung» zu ändern. Das schaffe Planungssicherheit, heisst es in der Stellungnahme.

Gemeinden wünschen Mitspracherecht

Geäussert habe sich der Kanton zu diesen Forderungen noch nicht. Dies wird er womöglich während der Vernehmlassung zur Richtplan-Anpassung tun, die Mitte Mai starten soll. Sie dauert voraussichtlich bis Ende August.

«Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Windräder sichtbar sein werden», sagt Sennwalds Gemeindepräsident Bertrand Hug. Bild: PD

Verläuft alles nach Plan, erlässt der Kanton Ende Oktober die geänderte Vorlage. Danach muss der Bund seinen Segen dazu geben.

Wie es auch kommen mag: Alle betroffenen Gemeinden in der Region wollen bei der Planung mitreden – und zwar so früh wie möglich. «Die Windparks tangieren aufgrund ihrer Wirkung in den überwiegenden Fällen mehrere Gemeinden und eine gemeindeübergreifende Koordination ist zwingend erforderlich», schreibt die FG Raumplanung.