Werdenberger Skater finden nach zehn Jahren eine neue Heimat in Schaan Der Werdenberger Skateverein Wesk.ch eröffnet Ende März einen Betrieb in einer Halle in Schaan. Als Einzugsgebiet definiert man den Raum zwischen Winterthur und Laax. Die Halle soll vor allem das Wetterproblem lösen.

Johnny Giger, Profi-Skater aus Gams, ist eine der treibenden Kräfte hinter der neuen Skatehalle, welche Ende Monat in Schaan eröffnet werden soll. Raphael Rohner

(AB) Genau zehn Jahre ist es her, seit die Skateboardhalle in Buchs geschlossen und der Werdenberger Skateverein quasi heimatlos wurde. Nach einer schier unendlich langen Suche, während der die Verantwortlichen mehrmals knapp vor einer finanziell tragbaren und örtlich sinnvollen Lösung standen, sind die Skateboarder, Scooter-Fahrer und BMX-Fahrer nun fündig geworden.

Ende März soll in der ehemaligen Lagerhalle des Landi Buurabund in Schaan ein attraktiv ausgestatteter Betrieb eröffnet werden. Die Bau- und Einrichtungsarbeiten vor Ort sind im Gange, wie im Blog auf der Vereinshomepage unverkennbar zu sehen ist.

Einzugsgebiet zwischen Winterthur und Laax

Die Halle ist vor allem während der nassen Jahreszeiten und schlechter Wetterlagen als Trainingsort von Bedeutung, wenn unter freiem Himmel schlicht nicht geskatet werden kann. Mit dem Schritt nach Liechtenstein hat man auch den Namen angepasst und nennt sich nun Werdenberger und Liechtensteiner Skateboard-Verein, kurz Wesk.



Die Lagerhalle im Schaaner Industriegebiet ist laut dem Gamser Jonny Giger, Vertreter des Vereins nach aussen und seit einigen Jahren Profi-Skater mit Olympia-Ambitionen, ideal gelegen und bietet mit einer Fläche von über 500 Quadratmetern genügend Platz, um das Vorhaben mit einer attraktiven Ausstattung zu realisieren.

Der Verein definiert ein Einzugsgebiet zwischen Winterthur und Laax sowie Vorarlberg. Geplant sind im Hallenbetrieb auch Events und Kurse für den Nachwuchs.



Dank Know-how werden die Elemente selbst gebaut

Den Innenausbau der Halle können die Vereinsmitglieder dank internem Know-how aus früheren Projekten selbst durchführen. Die Ausstattung in der ehemaligen Wesk- Skatehalle an der Mühleäulistrasse in Buchs wurde damals von Mitgliedern und Freunden des Vereins erbaut. Aus Holzabfällen wurden nun in Schaan Grundgerüste für die Rampen, Pipes und weitere Parcourselemente gebaut.

Die Bauarbeiten schreiten voran: Diese Quarterpipe ist eines der zahlreichen Elemente in der neuen Skatehalle in Schaan. PD

Auf Hilfe angewiesen ist man nur bei den Materialien, darum wurde auf der Plattform wemakeit.ch ein Crowdfunding-Projekt lanciert. Mit dato gestern wurden so bereits 80 Prozent der angestrebten Summe von 5000 Franken gesammelt.



15 bis 20 Hallen unterschiedlichster Art in der Schweiz

Die Miete für die Halle wird zu einem Grossteil von den Gemeinden Grabs, Buchs und Schaan übernommen, wie Jonny Giger gestern in einem Artikel gegenüber dem «Liechtensteiner Volksblatt» sagte.



Gemäss der Szenepublikation That Noise Skateboard Magazine gibt es in der Schweiz zwischen 15 und 20 Indoor- Freestyle-Anlangen verschiedener Grösse. Diese Zählung beinhaltet alles von grossen, gut ausgestatteten Hallen bis hin zu kleinen, provisorischen oder undichten Überdachungen.