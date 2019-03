Werdenberger «Bäuerinnensonntag» war ein gemütlich-heiterer Nachmittag An der Landfrauentagung in Grabs hatten Humor und gute Unterhaltung Vorrang. Dafür sorgte vor allem This Isler mit seiner tollen Schüler-Theater-Gesangsgruppe. Hansruedi Rohrer

Das Landfrauenchörli singt zur Begrüssung an der Tagung in Grabs. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Die Landfrauentagungen werden auch «Bäuerinnensonntag» genannt. Diese Veranstaltung soll den Landwirtfrauen gewidmet sein, die für einmal ohne Verpflichtung einen gemütlichen Nachmittag unter ihresgleichen erleben sollen.

Dies geschah am Samstagnachmittag in schönster Weise in der Mehrzweckhalle Unterdorf in Grabs. Nach dem Begrüssungslied des Landfrauenchörlis hiess Marianne Eggenberger, die Präsidentin der organisierenden Landfrauen Grabs, über 200 Teilnehmerinnen aus dem ganzen Bezirk Werdenberg willkommen.

Kinderjodelchörli mit viel Applaus verdankt

Erwähnung fanden auch die originellen Dekorationen im Eingangsbereich und auf den Tischen: bemalte Konservendosen, mit Blumen bepflanzt und mit Grabser Brögge (alte Grabser Dialektwörter) beschriftet. Dieser Dialektwortschatz werde hier noch gepflegt, sagte die Präsidentin. Und überhaupt: «Wir Grabser Landfrauen haben es eben gerne gemütlich und lustig, so wie es dieser Nachmittag verspricht.» Deshalb sei auch das Thema mit «gmüetlich-heiter» gewählt.

Mit viel Applaus belohnt wurde auch das Grabserberger Kinderjodelchörli mit mehreren Auftritten unter der Leitung von Margrit Scherrer.

Schulratspräsident André Fernandez wandte sich mit den Worten an die Bäuerinnen, dass gemeinsame Aktivitäten und der Austausch untereinander wichtig seien – wie dies auch aktuell an der Schule Grabs geschehe.

Bäuerinnen und Landfrauen leisten einiges

Weiter erwähnte er die verschiedenen Aufgaben der Landwirtschaft, wie Pflege der Landschaft, der Artenvielfalt und der Biodiversität, die nachhaltige Erzeugung regionaler Produkte, aber auch die Bewahrung von Traditionen, überlieferten Werten und bedeutsamem Wissen. Dabei würden die Bäuerinnen und Landfrauen Wesentliches leisten.

«Sie sind heute auch Unternehmerinnen und Tierpflegerinnen und auch sie müssen für neue Herausforderungen angemessene Lösungen bereithalten.»

Der Redner dankte den Landfrauen für ihre alltägliche Arbeit, denn es sei ebenso ein wichtiger kultureller Teil, den die Bäuerinnen leisten.

Schülertheater war der Höhepunkt

Dann folgte der absolute Höhepunkt des Nachmittags, nämlich das Schülertheater mit Gesang von Lehrer This Isler und den Fünft- und Sechstklässlern vom Grabserberg. Das humorvolle Stück «Lebens»-Geschichte trug den Titel «Neui Zyte uf em Hof Frohsinn».

Da fragte sich ein Bergbauernehepaar mit seinen fünf Töchtern, wie es der Landwirtschaft am Berg noch besser gehen könnte. Die Geschichte nimmt seine Wende, als der Bauer im Lotto 50 000 Franken gewinnt. Als Erstes ruft dieses Ereignis gleich ein Beratungsbüro auf den Plan. Das bunte, auch mit bekannten Liedern und natürlich einigen Grabser Brögge durchsetzte Spiel – so herrlich erfrischend vorgetragen – begeisterte die Landfrauen vollends.

Abschluss mit dem Werdenbergerlied

Von Hedy Vetsch, Wildhaus, als Vertreterin des kantonalen Bäuerinnenverbandes, kamen die Mitteilungen des Dachverbandes. Marianne Eggenberger wünschte am Schluss des Nachmittags allen viele heitere Stunden zu Hause. Zuletzt stimmte das Landfrauenchörli mit musikalischer Begleitung von Monika Köpfle für alle das Werdenbergerlied an.