Werdenberg Vielfarbige Monate in der Galerie L33: Der Kunstschaffende Roland Stieger stellt seine Werke aus Der Thurgauer Kunstschaffende Roland Stieger stellt vom 13. November bis am 31. Dezember ein weiteres Mal in der Galerie L33 an der Staatstrasse in Werdenberg aus. Roland Stieger hat sich auf abstrakte Öl-Acrylbilder spezialisiert.

Expressionistisch-abstrakt: Roland Stieger stellt seine Bilder in der Werdenberger Galerie L33 aus. Bild: Armando Bianco

In einer längeren Sommerpause war der Kunstschaffende oft in der Natur unterwegs und hat sich von dieser tief inspirieren lassen. «Ich habe dabei gemerkt, dass ich zunehmend von der expressionistisch-abstrakten Kunstrichtung begeistert bin. Diese Eindrücke und Emotionen drücke ich in einem teils monatelangen Arbeitsprozess auf meinen Leinwänden aus. Nähe, Distanz und Spielerein mit der Umgebung spielen dabei eine grosse Rolle».

Farbenfroh wie die Herbstzeit im November

Der November und Dezember seien seine künstlerisch aktivsten Monate, weshalb er nun mit grossem Enthusiasmus in der Galerie L33 am Werk ist. Hier fühle er sich immer «wohl und daheim.» Passend dazu zeigen sich seine Bilder in einer vielfarbigen Fülle.

Tiefgründige Botschaft: Der Thurgauer Roland Stieger in der Galerie L33. Bild: Armando Bianco

Um seinen Horizont zu erweitern, hat Roland Stieger heuer eine Zusatzausbildung angepackt. Als Aktivierungs- und Alltagsgestaltungsfachmann bringt er neuerdings sein Können und seine Inspiration im Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Seerose in Egnach ein.