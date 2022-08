Die Schiesszeiten in der Region

Das Obligatorische Bundesprogramm muss jeweils bis zum 31. August absolviert werden. So steht es in der Schiessverordnung des Bundes. Das Datum ist aber nicht willkürlich gewählt. Denn wer die erforderlichen 42 Punkte nicht erreicht, muss zum Nachschiesskurs Ende Oktober bis Ende November antraben. Folglich benötigt das Aufgebot dazu eine gewisse Vorlaufzeit.

Auf folgenden Schiessständen der Region kann das Obligatorische mit dem Gewehr geschossen werden: Buchers Platz in Buchs, 20. August, 9 bis 14 Uhr; Tratt in Sennwald, 20. August, 16 bis 19 Uhr; Schönen­-berg in Gams, 26. August, 18.30 bis 20 Uhr; Hörnli in Wartau,27. August, 9 bis 12 Uhr; Ils in Grabs, 27. August, 13.30 bis 17 Uhr; Munzenriet in Wildhaus, 27. August, 14 bis 18 Uhr. Für die Pistolenschützen gilt: Seidenbaum in Trübbach, 19. August, 17 bis 19 Uhr; Buchers Platz in Buchs, 23. und 25. August, 17.30 bis 20 Uhr. (kuc)