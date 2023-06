Brand Dachstock in Gams ausgebrannt – Sachschaden von rund 100'000 Franken Am Montagabend löste der Brand eines Dachstocks in Gams einen Grosseinsatz aus. Mehrere Feuerwehren und Patrouillen der Kantonspolizei sowie der Rettungsdienst waren im Einsatz.

Einsatzkräfte löschen den Brand des Dachstocks in Gams. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Montag erhielt die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen um 18.50 Uhr eine Meldung bezüglich eines brennenden Dachstocks in einem Einfamilienhaus. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten die Bewohnenden aus dem Haus evakuieren und den Brand unter Kontrolle bringen, wie die St.Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Brandherd lag im Dachstock, wo auch eine Photovoltaikanlage installiert war. Ob diese in Zusammenhang mit dem Brand steht, ist Gegenstand aktueller Untersuchungen. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen ermittelt die Brandursache.

Es entstand Sachschaden von rund 100’000 Franken. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, die zuständigen Feuerwehren und der Rettungsdienst. Die Feuerwehr organisierte zudem eine Umleitung. (kapo/sae)