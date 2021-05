Werdenberg Theres, Theresele oder Berner Rosen: Am Setzlingsmarkt im Städtli gab es Einheimisches für den Garten Am Setzlingsmarkt im Städtli Werdenberg gab es am Sonntag unter anderem Liechtensteiner Tomatensorten zu kaufen. Der Markt fand in Zusammenhang mit der Eröffnung des neu konzipierten Gartens beim Museum Schlangenhaus statt.

Trotz des zeitweise nassen Wetters kamen viele Besucher an den Setzlingsmarkt. Corinne Hanselmann

Die Arme voll mit Blumentöpfen spazierten am Sonntag Menschen durchs Städtli oder dem Werdenbergersee entlang. In Zusammenhang mit der Eröffnung des neu konzipierten Gartens vor dem Museum Schlangenhaus gab es dort einen kleinen Setzlingsmarkt.

«Damit die Leute nicht nur schauen, sondern auch etwas mit nach Hause nehmen können», erklärte Simone Aberer, Organisatorin des Marktes und Mitarbeiterin der Rhy Top GmbH. Das Unternehmen hat nach Zwinglis Schaugarten in Wildhaus auch den historischen Garten vor dem Schlangenhaus neu gestalten dürfen.

Simone Aberer und Hans Oppliger im neuen Schlangenhaus-Garten. Corinne Hanselmann

Tomatenpflanzen aus Liechtenstein

Am Stand von Hortus, dem Verein zur Erhaltung der alten Kultursorten in Liechtenstein, gab es unter anderem Tomaten- und Ribelmais-Setzlinge zu kaufen. Theres, Theresele oder Berner Rosen – so heissen einige der Liechtensteiner Tomatensorten, die erhältlich waren. «Diese Biosetzlinge wurden vom Heilpädagogischen Zentrum in Mauren produziert», sagte Eva Körbitz, die den Hortus-Marktstand betreute.

Am Stand des Vereins Hortus gab es unter anderem Tomatensetzlinge aus Liechtenstein. Corinne Hanselmann

Trotz des zeitweise nassen Wetters kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher. «Ich bin ganz überrascht», so Eva Körbitz. Sie vermutete einen Zusammenhang mit dem bisher kalten Wetter. Mit der «Kalten Sophie» war just am Tag vor dem Markt die letzte der Eisheiligen ins Land gezogen. Viele wollten sich offenbar jetzt mit Pflanzen für den Garten eindecken.

An anderen Marktständen konnten Besucher sortenreinen Cider aus alten Obstsorten probieren, Ribelmais essen oder Walnüsse verschiedener Sorten degustieren und Nussbäume bestellen.