Werdenberg «Mehr Kontrolle über den Verbrauch»: Smart Meter ersetzen laufend klassische Stromzähler – dies bringt viele Vorteile Bis 2027 sollen im Raum Werdenberg die neuen Smart Meter installiert werden. Strom-Experten sind sich einig: Die neuen Messgeräte bringen viele Vorteile.

Der Einbau des neuen Stromzählers führt zu einen Stromunterbruch von lediglich fünf bis zehn Minuten.

In der Region Werdenberg und Obertoggenburg werden bis im Jahr 2027 die Stromzähler mit Smart Meter ausgetauscht. Vorgenommen wird der Wechsel von den örtlichen Elektrizitätswerken (EW), den St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerken (SAK), der Elektra Gams Genossenschaft sowie den Technischen Betrieben Grabs. Zwar dauert der Wechsel des Stromzählers in den verschiedenen Gemeinden der Region unterschiedlich lange, die Meinungen über den Smart Meters gehen hingegen nicht auseinander.

«Der Ablesetermin vor Ort entfällt»

«Der Smart Meter vereinfacht die Abrechnung. Die Kundschaft sieht, wie hoch der Verbrauch ist und hat so mehr Kontrolle über ihren Verbrauch», sagt Daniel Krieg, Leiter Netze und Technische Dienstleistungen beim EW Sevelen.

Die Technischen Betriebe Grabs lassen verlauten: «Ein grosser Vorteil von intelligenten Messsystemen ist die automatische Übertragung der Stromverbrauchsdaten. Der Ablesetermin vor Ort entfällt, wodurch es keinen kostenintensiven Aufwand für die Terminierung, die Anfahrt, das Ablesen und die Eingabe der Daten gibt.»

Einfachere Rückschlüsse für Kundinnen und Kunden

Digitale Stromzähler teilen dem Kunden nicht nur den Stromverbrauch mit, sondern zeigen ihm auch auf, wann er den höchsten Strombedarf im Haushalt hat. So könne der Kunde einfacher Rückschlüsse zu den wirklichen «Stromfressern» ziehen. «Über das Kundenportal des Netzbetreibers besteht zudem die Möglichkeit, dass der Kunde die aktuellen Verbrauchsdaten einsehen kann. Wenn in Zukunft nahezu jeder Haushalt mit einem Smart Meter ausgestattet sein wird, ist es möglich, das Stromnetz zu optimieren und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten», so die Technischen Betriebe Grabs weiter.

Norbert Tinner, Geschäftsleitungsmitglied des EW Sennwald konkretisiert: «Mit den neu verbauten Stromzählern können die Strombezüge analysiert werden. Aufgrund dieser Werte sollen mit Regelsystemen Stromnetze entlastet und optimiert ausgelastet werden. Dies ist sehr wichtig, damit die Herausforderungen betreffend den zukünftigen Technologien wie Ausbau der erneuerbare Energie und Speicherquellen, wie zum Beispiel Batteriespeicher, gemeistert werden können.

Heinz Kolb, Betriebsleiter der Elektra Gams Genossenschaft, hofft dank den Smart Metern bei den Verbrauchern ein besseres Verständnis zur elektrischen Energie zu vermitteln. «Mit Smart Metern sind wir in der Lage, immer den aktuellen Verbrauch in Rechnung zu stellen. Akontorechnungen sind somit hinfällig», so Heinz Kolb.

Stromunterbruch von fünf bis zehn Minuten

Die SAK schreibt in ihrer Medienmitteilung, dass sie bereits ein Jahr früher, nämlich 2026, alle Haushaltsstromzähler ihres Versorgungsgebietes austauschen werde. Der Austauschtermin werde den Kundinnen und Kunden jeweils schriftlich mitgeteilt.

«Der Zähleraustausch und die Anpassung an den Steuerungskomponenten erfordert lediglich einen geplanten Stromunterbruch von fünf bis zehn Minuten», steht weiter in der Medienmitteilung. Im SAK- Gebiet geht mit dem Wechsel der Stromzähler auch ein Technologiewechsel zur Ablösung der Rundsteuerung einher. Die Steuerkommandos für Boiler, Wärmepumpen und Speicherheizungen erfolgen neu ab dem Stromzähler.