Farben- und naturfrohe Kunst aus der Region in der Galerie L33

Noch bis am 23. April stellen Gregor Dörig (Gams), Paul Libsig (Sennwald), Eva Severa (Sevelen), Karin Spendl (Buchs), Uta Christine Maier (Grabs), Georgeta Abagiu (Arbon) und Corina Schröder (Deutschland) in Werdenberg eine Vielzahl an Kunstwerken der verschiedensten Stilrichtungen aus