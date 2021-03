Werdenberg Elsbeth Vetsch und Iris Gantenbein neu im Vorstand von Vitaswiss Sektion Werdenberg begrüsst Die kürzlich statt gefundene Hauptversammlung der Vitaswiss Sektion Werdenberg wurde begleitet von Ehrungen, Austritte aus dem Vorstand und zwei neuen Vorstandsmitglieder.

Von links: Petra Näf (seit 20 Jahren Turnleiterin), Iris Gantenbein (neu im Vorstand), Bernadette Willi (ehemalige Turnleiterin) und Elsbeth Vetsch (neu im Vorstand). PD

(pd) Die Sektionspräsidentin Brigitte Weber aus Rüthi blickte an der 70. Hauptversammlung der Vitaswiss Sektion Werdenberg mit dem schriftlich abgefassten Präsidentenbericht auf das Vereinsjahr zurück, welches alle Mitglieder auf unvorstellbar veränderte Weise eingeholt hat.

Neu im Vorstand wurden Elsbeth Vetsch, Grabs, als Beisitzerin und Iris Gantenbein, Grabs, als Vertreterin der Turnleiterinnen begrüsst. Für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt wurden die Kassierin Maja Lichtensteiger aus Buchs, die Aktuarin Maja Vetsch vom Grabserberg sowie die Revisorinnen Rosmarie Zindel und Myriam Wick, beide aus Grabs.

Petra Näf geehrt

Ruth Grob wurde zu ihrer Tätigkeit als Springerin neu auch als Turnleiterin gewählt. Petra Näf aus Buchs wurde geehrt, da sie sich 20 Jahre als Turnleiterin einsetzte. Viele Jahre vertrat sie parallel die Turnleiterinnen im Vorstand. Zu fünf Jahren Amtszeit konnte der Präsidentin Brigitte Weber gratuliert werden.

Lüthi und Willi wurden verabschiedet

Aus dem Vorstand verabschiedet wurde die Turnleiterin Odile Lüthi aus Sevelen, die ihre Aufgabe nach zwei Jahren an Iris Gantenbein übergibt. Berufliche Veränderungen liessen die Turnleiterin Bernadette Willi nach gut zwei Jahren zur Abgabe ihrer Turnstunden in Grabs an Ruth Grob bewegen.

Ununterbrochen galt es, den neuesten Entwicklungen gerecht zu werden. Für alle war das eine grosse Herausforderung und erforderte Kreativität. Souverän wurden die Hürden in wunderbarer Zusammenarbeit bewältigt. Im Namen des Vereins wurde allen, insbesondere auch den treuen Vereinsmitgliedern, ganz herzlich gedankt für den wertvollen Einsatz, den erbrachten Mehraufwand und die Vereinstreue in einem Jahr, in dem nichts den gewohnten Verlauf nahm.

Sieben Turnleiterinnen erteilen Unterricht

Zum Rückgrat des Vereins gehören die Vitasswiss-Gymnastikgruppen. In Buchs, Grabs und Gams bestehen sieben Turngruppen. Insgesamt sieben engagierte und gut ausgebildete Turnleiterinnen erteilen den Gymnastikunterricht. 163 der 212 Mitglieder jeden Alters betreiben einmal pro Woche an vier verschiedenen Tagen Gesundheitsgymnastik.

Von März bis November findet der Nordic-Walking-Lauftreff statt. Das Nordic-Walking-Power mit Petra Näf und das Nordic-Walking-Soft mit Daniela Eitzinger decken optimal zwei Intensitätsstufen.

Aktiver Beitrag zur Gesundheit geleistet

Im Sommerhalbjahr bereichert jeden Monat eine geführte Nachmittagswanderung das Outdoor-Programm, welches von einer grossen Schar Wanderfreunde rege genutzt wird. Jahr für Jahr ergänzen eine Vereinsreise, ein Tagesausflug und ein Weihnachtmarktbesuch das vielseitige Aktivitätsprogramm des Vereins.

Mit diesem auf Gesundheit und Bewegung ausgerichteten Angebot betreiben rund 70 Vitaswiss-Sektionen mit ihren schweizweit an die 10000 Mitgliedern gezielte Gesundheitsprävention und leisten damit seit über 110 Jahren einen aktiven Beitrag zur Senkung der Krankheitskosten, wie die Vitaswiss Sektion Werdenberg anlässlich ihrer Hauptversammlung mitteilte.