Oberschan: Ein Fest für einen 300 Jahre alten Brunnen gefeiert Der grosse, 300 Jahre alte Brunnen mitten im Dorf war Anlass eines bemerkenswerten Festes. Nun liegt der Dorfkorporation Oberschan eine wertvolle Broschüre vor – verfasst von Hans Eggenberger. Heidy Beyeler

Die Dorfkorporation Oberschan (DKO) hat am vergangenen Wochenende ein familiäres Fest mit der Oberschaner Bevölkerung und Gästen gestaltet. Der feierliche Festakt fand am Sonntagvormittag statt und wurde von der Musikgesellschaft Oberschan mit einem abwechslungsreichen Konzert eingeläutet – unter der Leitung von Josef Althaus. Da wurden nicht nur traditionelle Stücke (Marsch, Polka und Walzer) gespielt; nein, da wurden auch moderne, leichte und fröhliche Titel präsentiert. Althaus war mit seinen Musikanten überaus zufrieden und zitierte nach dem einstündigen Konzert den Komponisten Gustav Mahler: «Das Beste an der Musik steht nicht in den Noten.» Will sagen: Ausdrucksweise und Freude spielen mit.

Anstoss zur Erforschung

Robert Signer, Präsident Dorfkorporation Oberschan, führte durch das festliche Programm. Um elf Uhr war der offizielle Akt angesagt. Nervös «tigerte» Signer durch das vollbesetzte Festzelt. Ein wichtiger Gast fehlte noch: Werner Hagmann. Die Erlösung kam gerade noch rechtzeitig: schweissüberströmt erschien der erwartete Gast – ausgerüstet mit Sonnenhut, Wanderstock und Rucksack. Er kam zu Fuss vom Tal herauf. Als Seveler hat er wohl die Wanderzeit etwas unterschätzt. Robert Signer war erleichtert, als er Hagmann erblickte. Es sollte ja eine pannenlose Feier werden.

Der grosse Brunnen in Oberschan ist Zeitzeuge für das Jahr 1717 und den Bau einer sauberen Wasserversorgung. Dank drei Protagonisten weiss die Oberschaner Bevölkerung (und die Welt) nun, dass die Vorfahren bereits vor 300 Jahren für sauberes Trinkwasser gesorgt haben.

Anstoss zu Recherchen über den achteckigen Brunnen hat Ursula Zinsli aus dem Safiental (GR) gegeben. Bei einem Besuch in Oberschan bewunderte sie den Brunnen und war neugierig, aus welchem Jahrhundert er wohl stammen würde. Sie fragte Historiker Werner Hagmann (Sevelen/Zürich), der sich auf die Suche nach Dokumenten machte. Mithilfe von Martin Graber, Trübbach, «der beharrlich und akribisch Archive zur Wartauer Geschichte erforscht und aufarbeitet», wurde schliesslich die in Stein gemeisselte Jahreszahl 1717 zum Bau dieses Brunnens entdeckt, wie Hagmann in einem Artikel im W&O (Ausgabe 8. November 2017) festhielt.

Oberschaner Wasserreichtum

Robert Signer, Präsident der Dorfkorporation Oberschan DKO fasste in seiner Festansprache die Brunnengeschichte zusammen und erinnerte daran, dass gerade zum richtigen Zeitpunkt feststand, dass der Brunnen 300 Jahre alt ist. Das war die Gelegenheit ein gebührendes Jubiläumsfest zu feiern. «Für die DKO, die den Brunnen betreut, ist das historische Werk ein Zeichen des Oberschaner Wasserreichtums». Im Jahr 1717 wurden insgesamt fünf Brunnen gebaut.

Im Vorwort der Broschüre «Werden, Entstehen und Wirken der Dorfkorporation Oberschan», hielt Signer fest, dass früher wie heute der Zugang zu sauberem Wasser als Lebensmittel für eine hohe Lebensqualität wichtig ist. Autor der wertvollen Festschrift ist Hans Eggenberger, ehemaliger Präsident der Dorfkorporation Oberschan und Kantonsschullehrer. Nach dem offiziellen, festlichen Teil sorgte das Smoker Team Oberschan für das leibliche Wohl und die Kinder gaben beim «Schifflirennen» am Brunnen voller Freude ihr Bestes.