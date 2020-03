Die Feuerwehrfusion im Werdenberg kann aus eine Position der Stärke vollzogen werden

Die Feuerwehrdepots in Buchs und Sevelen erfüllen die heutigen Bedürfnisse nicht mehr. Investitionen wurden in den vergangenen Jahren teils wegen der bevorstehenden Fusion zurückgestellt. Die Prüfung und der allfällige Bau eines gemeinsamen Depots zwischen Buchs und Sevelen ist aber nicht Gegenstand der aktuellen Abstimmungen in Buchs, Sevelen und Wartau. Der Antrag für ein neues Depot der Feuerwehr Werdenberg Süd wird zu einem späteren Zeitpunkt der Bürgerschaft vorgelegt. Das Depot in Wartau wird auch nach dem Zusammenschluss der drei Feuerwehren bestehen bleiben. (she)