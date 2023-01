Parlament Wer folgt auf Stadträtin Gaby Krapf: Die FDP-Frau hat am Montag ihren Rücktritt bekanntgegeben Fast 15 Jahre lang wird Gaby Krapf im Gossauer Stadtrat gewirkt haben, wenn sie Ende August zurücktritt. Doch wie geht es weiter? Während sich SVP, FDP, Flig und Mitte noch bedeckt halten, dürfte so gut wie klar sein, dass für die SP Gossau Florian Kobler kandidiert.

Fast 15 Jahre lang wird Gaby Krapf im Gossauer Stadtrat gewirkt haben, wenn sie Ende August zurücktritt. Die FDP-Frau hat am Montag ihren Rücktritt bekanntgegeben. Überraschend kam dieser nicht. Die 65-Jährige hatte bereits vor längerer Zeit durchblicken lassen, dass sie die Legislatur nicht beenden wird.

Auch für die Parteien kam die Mitteilung nicht überraschend. «Wir haben damit gerechnet, dass der Rücktritt von Gaby Krapf dieses Jahr erfolgt», sagt etwa Erwin Sutter, Präsident der Freien Liste Gossau (Flig). Krapfs Beweggründe seien nachvollziehbar, heisst es unisono bei den Parteien. «Gaby Krapf war 15 Jahre als Stadträtin tätig; nun überlässt sie den Platz jemand anderem, was absolut verständlich ist», so Sutter.

FDP überlegt noch, ob sie dritten Sitz verteidigen wird

Mit Gaby Krapfs Rücktritt steht Gossau ein spannender Wahlfrühling bevor. Der erste Wahlgang findet am 18. Juni statt. Dass alle Parteien Interesse an dem Sitz haben, ist klar. Klar ist auch, dass es für die FDP schwierig sein dürfte, Krapfs Sitz zu verteidigen. Weil der zuvor parteilose Stadtpräsident Wolfgang Giella im vergangenen Herbst den Freisinnigen beitrat, hat die FDP aktuell drei von fünf Sitzen inne. Die Partei ist übervertreten.

Ob die FDP ihren dritten Sitz verteidigen will, lässt Andrin Fröhlich, Präsident der FDP Gossau-Arnegg, noch offen. Angesprochen auf die Übervertretung, sagt er: «Letztendlich ist es wichtig, fähige Köpfe im Stadtrat zu haben. Das ist wichtiger als eine Übervertretung.»

Nicht das Parteibüchlein solle entscheiden, sondern die Kompetenzen. «Es wäre nicht zielführend, nur aufgrund einer Übervertretung auf eine Kandidatur zu verzichten, wenn wir gleichzeitig eine fähige Person zur Wahl vorschlagen könnten.»

Wie fänden es die anderen Parteien, wenn die FDP am 18. Juni antreten würde? «Wettbewerbe beleben das Geschäft – auch das politische», sagt Andreas Oberholzer, Präsident der SVP Gossau-Arnegg. Flig-Präsident Erwin Sutter findet, dass die FDP trotz Überbesetzung das Recht habe, Kandidierende zu stellen: «Die Gossauerinnen und Gossauer entscheiden dann, wer den Sitz erhalten soll.» Die SP geht davon aus, dass die FDP nicht kandidieren wird. «Sie stellt bereits den Stadtpräsidenten und den Schulpräsidenten», sagt Ruedi Blumer, Präsident der SP Gossau-Arnegg.

SP gibt Kandidatur demnächst bekannt

Auch die anderen Parteien halten sich noch bedeckt. Noch will niemand die Katze aus dem Sack lassen. Wird am 18. Juni vielleicht die erste linke Stadträtin oder der erste linke Stadtrat im bürgerlichen Gossau gewählt? Die SP habe bereits im Hinblick auf einen möglichen Rücktritt Gespräche geführt, sagt Ruedi Blumer. «Wir erheben Anspruch auf den Sitz und werden eine profilierte Persönlichkeit vorschlagen.» Die Partei werde ihre Kandidatur «demnächst kommunizieren».

Obwohl sich die SP noch geheimnisvoll gibt, dürfte eigentlich so gut wie klar sein, wen sie ins Rennen schicken wird: Florian Kobler. Der 44-Jährige gehört seit Jahren zur Gossauer Politszene. Der Sozialdemokrat wirkt seit 2010 im Stadtparlament, 2022 wurde ihm die Ehre des höchsten Gossauers zuteil. Kobler wurde schon mehrmals als möglicher Stadtratskandidat gehandelt. Im Januar 2021 sagte er dieser Zeitung, dass er das Amt durchaus reizvoll fände, die Situation aber stimmen müsste. Die Frage, ob er sich für den frei werdenden Stadtratssitz inte-ressiert, bejaht Kobler nun auf Anfrage. «Ich kenne Gossau sehr gut und auch die wichtigen Dossiers durch meine lange Tätigkeit im Parlament. Es wäre reizvoll, mitzuhelfen, das Potenzial dieser Stadt weiterzuentwickeln.» Er führe im Moment Gespräche mit seiner Familie, seinem Arbeitgeber und seiner Partei. «Ich werde meine Entscheidung in der nächsten Woche bekanntgeben.»

Mitte will «sicher» antreten

Gerechnet werden darf auch mit der Mitte. «Wir werden sicher mit einer Kandidatur antreten und führen jetzt Gespräche», sagt Parteipräsidentin Ruth Lehner. Lehner kandidierte 2020 selbst für den Stadtrat – verlor die Wahl aber gegen Stefan Rindlisbacher (FDP). Ist eine erneute Kandidatur ein Thema? «Das wissen spätestens alle dann, wenn wir unsere Kandidatur bekanntgeben», antwortet Lehner knapp.

Ein möglicher Kandidat für die Mitte wäre auch Florin Scherrer. Der 34-Jährige politisiert seit rund sieben Jahren im Stadtparlament – dieses Jahr als Präsident. Scherrer sitzt seit kurzem zudem im Kantonsrat. Manche Parteikollegen sagen ihm eine vielversprechende Politkarriere voraus. Wäre das Stadtratsamt also vielleicht der nächste Schritt? Eine Antwort ist auch Scherrer nicht zu entlocken. Er verweist auf den Vorstand, der das weitere Vorgehen evaluieren müsse.

SVP will zweiten Sitz erobern

Wie die Mitte möchte auch die SVP einen zweiten Sitz holen. «Wir stehen unter anderem für Sicherheit und einen gesunden Finanzhaushalt. Die aktuelle Lage bestätigt, dass dies wichtiger sein wird als je zuvor und unsere Werte zu zweit im Stadtrat getragen werden sollten», begründet Parteipräsident Andreas Oberholzer. «Es darf davon ausgegangen werden, dass wir zur Ersatzwahl antreten werden.»

Mit wem, lässt die wählerstärkste Partei Gossaus nicht durchblicken. Vielleicht mit Markus Rosenberger? Der 46-Jährige ist einer der Exponenten der SVP Gossau-Arnegg und politisiert seit 2015 im Stadtparlament. Mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk wäre er für die Partei sicher ein möglicher Kandidat. Was Rosenberger vielleicht abhalten könnte: Er tritt im April eine neue Stelle in Herisau als Abteilungsleiter Sport an. Der SVP-Politiker winkt auf Anfrage denn auch ab. Nein, er interessiere sich nicht für den Stadtratssitz. «Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Herisau.»

Die Flig klärt noch ab

Ob die Flig jemanden ins Rennen schicken wird, ist noch offen. «Es wäre wünschenswert, wenn die Flig einen Sitz im Stadtrat erobern könnte», sagt Parteipräsident Erwin Sutter. Die Flig sei die einzige Partei in Gossau, die sich hauptsächlich für die Belange von Gossau einsetze. «Wir haben keine übergeordnete ‹Mutterpartei› und können somit mit ganzer Kraft für Gossau politisieren.» Die Flig befinde sich derzeit in Abklärungen, deshalb könne er noch keine konkreten Aussagen zu möglichen Kandidatinnen und Kandidaten machen.

Wen könnte die Partei aufstellen? Vielleicht Matthias Ebneter? Der 38-Jährige politisiert seit 2015 im Stadtparlament und fällt dort unter anderem als fleissiger Einreicher von Vorstössen ein. 2021 amtete er zudem als höchster Gossauer. Hat er Interesse an diesem Amt? Es sei noch zu früh für konkrete Antworten, sagt Ebneter.