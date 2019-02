Weniger Wildunfälle im Werdenberg und Sarganserland Temporeduktionen und vermehrte Aufmerksamkeit haben die Zahl der Unfälle mit Wildtieren in der Region schrumpfen lassen. Die Tempolimits bleiben vorerst in Kraft. Jessica Nigg

Die Temporeduktionen zur Reduktion von Wildunfällen von 18 bis 8 Uhr bleiben zwischen Weite und Sevelen vorerst in Kraft. (Bild: Jessica Nigg)

In diesem Winter treibt wegen der grossen Schneemassen in den höheren Lagen der Hunger sehr viele Rehe und Hirsche in die Talgebiete. Immer wieder ist es dabei zu Unfällen zwischen Autos und Wildtieren gekommen. Als Reaktion darauf senkte die Kantonspolizei St. Gallen Ende Januar in besonders gefährdeten Gebieten die Tempolimits.

Während die Höchstgeschwindigkeit auf der Staatsstrasse zwischen Sargans und Bad Ragaz ganztags von 80 km/h auf 60 km/h gesenkt wurde, gilt die Höchstgeschwindigkeit 60 zwischen Weite und Sevelen nur zwischen 18 und 8 Uhr.

Weniger Unfälle mit Wildtieren

Wie Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, bestätigt, wirken die Massnahmen: Die Zahl der Unfälle ist merklich zurückgegangen:

«Im Werdenberg haben wir seit Inkrafttreten der Temporeduktionen per 29. Januar insgesamt nur noch vier Unfälle verzeichnet.»

In Anbetracht der starken Zunahme des Wildwechsels infolge der Schneefälle ist dies ein Erfolg.

Auf der Strecke zwischen Bad Ragaz und Sargans wurden im gleichen Zeitraum dank den Massnahmen auch nur noch drei Unfälle mit Wildtieren verzeichnet. Auf dieser Strecke gilt die Temporeduktion ab morgen Freitag (22. Februar) nur noch nachts.

Florian Schneider warnt aber, dass weiterhin höchste Vorsicht geboten sei: Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich auch tagsüber einzelne Wildtiere im Tal aufhalten und eventuell die Strasse überqueren wollen.

Autofahrer sind auf Gefahr sensibilisiert

Viel gebracht haben laut Schneider auch eigene Beobachtungen oder Videos von Rehen und Hirschen, welche in den sozialen Medien geteilt wurden und auf grosses Interesse gestossen sind. Die Autofahrer waren deshalb über die Situation informiert.

Wie Wildhüter Silvan Eugster auf Anfrage erklärt, hat sich die Lage trotz wärmerer Temperaturen und Schneeschmelze in den vergangenen Tagen noch nicht gänzlich entschärft. Solange die Hänge schneebedeckt sind, bleibt das Wild hungrig und geht auf Futtersuche.

«In den Tallagen von Sennwald, Frümsen, Sax, Gams und Grabs sowie bei Sevelen, Plattis und Weite ist deshalb immer noch viel Wild unterwegs.»

Mit dem Rückgang des Schnees seien die Wildtiere jetzt aber auch wieder in höheren Lagen anzutreffen. Zu besonderer Vorsicht mahnt Eugster deshalb auf der Strecke zwischen Gams und Wildhaus.