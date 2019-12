W&O-Rückblick 2019: Weltmeisterin und Olympia-Hoffnungen Einzelsportler aus dem Werdenberg und Obertoggenburg sorgten in nationalen und internationalen Wettkämpfen für zahlreiche Erfolgsmeldungen. Doch auch im Verbund bewiesen die regionalen Sportler im Jahr 2019 ihre Konkurrenzfähigkeit.

5. Februar: In Park City (USA) fährt die Snowboarderin Julie Zogg im Parallelslalom zu ihrem ersten Weltmeistertitel bei den Aktiven. Damit nicht genug: Die Wartauerin gewann in ihrer Paradedisziplin dieses Jahr zwei Weltcup-Rennen und sicherte sich den Gewinn der kleinen Kristallkugel. George Frey/EPA

2019 – das war das Jahr der Mannschaften. Der Squashclub Grabs spielt mittlerweile seine fünfte NLA-Saison und ist das einzige Team der Region, das in einer höchsten Schweizer Liga Meisterschaftsspiele austrägt. Und die Grabser tun dies erfolgreich. Dem souveränen Liga- erhalt liess man zwei Playoff- Finals folgen, im vierten Jahr, also 2019, dann die Krönung: erster Schweizer-Meister-Titel der Vereinsgeschichte.

Geschichte geschrieben hat im Herbst auch der Ringerclub Oberriet-Grabs. Mit starken Leistungen in den Playoffs der Challenge League setzte man sich an die Ranglistenspitze der zweithöchsten Schweizer Liga. Dieses Ergebnis, aber auch die Auftritte im verloren gegangenen Auf-/Abstiegskampf gegen Schattdorf, lassen erahnen, dass es in naher Zukunft gleich zwei Vertreter mit Grabs im Namen in einer höchsten Schweizer Liga geben wird.

Schwimmende Olympia-Hoffnungen

Ein harmonisches und vor allem erfolgreiches Team kann aber auch ein Duett sein. Die Synchronschwimmerinnen Vivienne Koch und Noemi Peschl (SC Flös Buchs) setzten sich im Duell zweier Teams durch und dürfen nun nächstes Jahr die Schweiz in den Qualifikationswettkämpfen zu Olympia vertreten. Zwei weitere Flöserinnen, Lara Mechnig und Marluce Schierscher, werden ebenfalls versuchen, sich unter liechtensteinischer Flagge für die Olympischen Spiele 2020 in Tokyo zu qualifizieren.

Einzelsportlerinnen mit grossen Siegen

Im Wintersport sind die lokalen Athleten traditionsgemäss gut vertreten, wenn es darum geht, Erfolge zu vermelden. Julie Zogg setzte einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere. Die Alpin- Snowboarderin fuhr in ihrer Paradedisziplin Parallelslalom in Park City (USA) zum Weltmeistertitel. Im Gesamtweltcup dieser Disziplin sicherte sie sich zudem den Gewinn der kleinen Kristallkugel. Dazu kommen im Jahr 2019 zwei Weltcup-Siege.

Aussergewöhnliches hat die Schwimmerin Saskia de Klerk vom SC Flös Buchs geschafft. Über 50 Meter Freistil schnappt sich die gebürtige Holländerin an den Outdoor-Schweizer- Meisterschaften in Lancy die Goldmedaille.

Wintersportler traten zurück

Zwei Einzelsportler haben dagegen ihren Rücktritt erklärt. Als Erstes Luca Egloff aus Grabs. Der Skispringer bemühte sich jahrelang vergeblich, in die Weltspitze vorzudringen, und verlässt die Profisportbühne wie sein älterer Bruder Pascal ohne Weltcup-Punkte. Snowboarder Lucien Koch quälte sich jahrelang mit Verletzungen herum. Die Hoffnung auf ein Comeback erfüllte sich für den Grabser schliesslich nicht mehr.