Weiterer Einbruch in Gastronomiebetrieb

In der Zeit zwischen gestern Sonntag und vergangener Nacht wurde in Buchs in einen Gastronomiebetriebe eingebrochen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen meldet, wurde dabei Bargeld gestohlen. Ob der Einbruch von der gleichen Täterschaft verübt worden ist, wie der Einbruch in Grabs, ist noch unklar.