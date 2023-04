Weite 60-Jährige prallt mit Auto in Hauswand und wird leicht verletzt Am Dienstagmorgen hat sich auf der Hauptstrasse in Weite ein Unfall mit einem Auto ereignet. Eine 60-jährige Frau fuhr gegen eine Hauswand und wurde leicht verletzt.

Bild: Kapo SG

Eine 40-jährige Frau fuhr am Dienstagmorgen, kurz vor 9.15 Uhr, mit ihrem Auto von Trübbach in Richtung Sevelen, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Sie beabsichtigte, das Fahrzeug vor einem Haus zu parkieren und startete entsprechend das Abbiegemanöver. Die hinter ihr fahrende 60-jährige Frau bemerkte das zu spät und wich mit dem Auto nach rechts aus. In der Folge prallte das Fahrzeug ungebremst in eine Hausfassade.

Die 60-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde vom ausgerückten Rettungsdienst ins Spital gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20'000 Franken. (kapo/vat)