Grabs Weisse Freude in den Pflegealltag gebracht Vor dem Haus Pflege und Hospiz im Werdenberg stehen mehr als zehn Schneemänner. Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Quader haben sie gebaut.

Das Gestalten der grosse Schneemannfamilie brachte Abwechslung in den Alltags des Hauses Pflege und Hospiz im Werdenberg. Bild: PD

(wo) Schon seit längerer Zeit wünschte sich Aktivierungsfachfrau Erika Beer, ein «Schneeprojekt im Garten» für die Bewohner, das Personal und Besucher des Hauses Pflege und Hospiz Werdenberg zu realisieren. Dank dem vielen Schnee war am Montag endlich der passende Tag gekommen. Der Schnee war perfekt, um Landschaftsskulpturen nach Lust und Laune zu bauen und zu schmücken.

Die Schulleiterin des Schulhauses Quader in Grabs ergriff am Montagmorgen, in Zusammenarbeit mit der Lehrperson der 3. Klasse, kurzfristig die Gelegenheit, das Schneeprojekt in die Tat umzusetzen.

24 Kinder werkten mit dem Baustoff Schnee

Um 13.30 Uhr marschierten 24 Kinder mit den beiden Lehrpersonen in den Garten des Hauses Pflege und Hospiz im Werdenberg. Sie brachten Taschen mit verschiedenen Materialien für das Schneewerken mit. Die grosse Vorfreude war spürbar. Nachdem die Kinder einige Tipps erhielten, machten sie sich voller Tatendrang an die Arbeit.

Fröhliches Geplapper, Lachen und Rufen erfüllten kurz darauf den Garten. In Teamarbeiten entstanden innert einiger Zeit richtige «Schneefamilien». Es schien, als wollten sich die Kinder sich messen, wer höher bauen kann. Für die Mitarbeitenden und für die Bewohner sah es aus, als wären farbige Zwerge an der Arbeit, schreibt das Haus Pflege und Hospiz im Werdenberg in seiner Mitteilung. Es sei ein zauberhafter, märchenhafter und unvergesslicher Anblick für alle entstanden, welche dieses eindrucksvolle Treiben aus der Entfernung geniessen konnten.

Ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Wie Aktivierungsfachfrau Erika Beer weiter mitteilte, sei die Aktion eine willkommene Überraschung in einer sehr schwierigen Zeit gewesen. «Verzicht prägt unser Leben stark. Und genau deshalb ist es von grösstem Wert, gerade in dieser Zeit ein Lächeln in die Gesichter vieler Menschen zaubern zu dürfen», so Erika Beer. Engeli im Schnee, Fotos, eine Schneeballschlacht und ein heisser Punsch runden den fröhlichen Nachmittag ab.