Weil verfügtes Tierhalteverbot noch nicht rechtskräftig ist: Buchser, der sein Pferd verhungern liess, kann weiterhin Hunde halten – vorerst Über einen Mann aus Buchs wurde ein Tierhalteverbot verfügt. Da es noch nicht rechtskräftig ist, darf er vorerst seine Hunde behalten. Schlagzeilen machte dieser Mann vor zwei Monaten, als er ein Pferd auf seinem Hof verhungern liess.

Der Tierhalter war dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen bereits bekannt, weil es Probleme bei der Hundehaltung gab und es zu verschiedenen Beissvorfällen mit anderen Hunden gekommen war. Symbolbild: Stefan Kaiser / Zuger Zeitung

Am Ostersamstag musste auf einem Hof in Buchs ein Pferd eingeschläfert werden. Das Tier war aufgrund mangelhafter Ernährung stark geschwächt. Ein zweites Pferd wurde vorsorglich beschlagnahmt. Gegen den Tierhalter ist eine Strafuntersuchung wegen Tierquälerei eingeleitet worden. Zudem wird ein Tierhalteverbot verfügt, wie die Staatskanzlei des Kantons St.Gallen im April mitteilte.

Pferde hat der Mann aus Buchs keine mehr, jedoch hält er einige Hunde. Da das verfügte Tierhalteverbot noch nicht rechtskräftig ist, bleiben die Hunde vorerst beim Besitzer.

Hürden für ein absolutes Tierhalteverbot sind hoch

«Ein Tierhalteverbot kann sich auf alle Tiere (totales Tierhalteverbot), welche jemand hält, beziehen oder nur auf eine bestimmte Tierart oder die Anzahl der Tiere (begrenztes Tierhalteverbot). Es kann befristet oder unbefristet erlassen werden», sagt Albert Fritsche, Leiter des kantonalen Veterinärdienstes. Ein einmal erlassenes Tierhalteverbot könne auf Gesuch hin von der verfügenden Behörde auch wieder aufgehoben werden. «Das kommt aber sehr selten vor», sagt Fritsche.

Die Hürden für ein absolutes Tierhalteverbot sind hoch. Es sind mehrfache Bestrafungen wegen Zuwiderhandlung und/oder Unfähigkeit, das Tier artgerecht zu halten nötig. Fritsche sagt:

«Bis mehrfache Bestrafungen vorliegen, muss bereits einiges vorher passiert sein und es vergehen meistens Jahre. Die Belegung der Unfähigkeit sei in vielen Fällen sehr schwierig, da es sich um einen offenen, dehnbaren und interpretierbaren Begriff handelt.»

Den Beweis dafür muss die verfügende Behörde erbringen und die Begründung muss vor Gericht standhalten.

Jede Anordnung, welche eine Behörde gegen einen Bürger erlassen will, muss diesem zuerst eröffnet, das heisst bekannt gemacht werden. Er kann dazu innert einer Frist Stellung nehmen, intervenieren, dagegen argumentieren, und so weiter. Die Behörde hat die Einwände in den Entscheid einzubeziehen.

Entscheid kann bis vor Bundesgericht gezogen werden

Daraufhin wird das Tierhalteverbot verfasst und zugestellt. Jede Verfügung kann bei der Rekursinstanz unter Einhaltung der 14-tägigen Frist angefochten werden. Wird Rekurs erhoben, erlangt die Verfügung keine Rechtskraft, und kann daher nicht vollzogen werden. Das gilt auch bei den nächsten Schritten. Der Entscheid kann bis vor Bundesgericht gezogen werden. Fritsche weiter:

«Bis zum definitiven Entscheid können im schlimmsten Fall Monate bis Jahre vergehen.»

Probleme mit der Hundehaltung

Ganz handlungsunfähig ist die Behörde in dieser Zeit aber nicht. Wenn es die Lage erfordert, kann sie Tiere vorsorglich beschlagnahmen und bis zum Abschluss der rechtlichen Verfahren unterbringen, verkaufen oder wenn nötig auch einschläfern. «Auch bei diesem Entscheid muss die Verhältnismässigkeit berücksichtigt werden und die Beschlagnahmung wiederum mit einer anfechtbaren Verfügung angeordnet werden», sagt Fritsche weiter.

In welchem Stadium sich der eingangs beschriebene Fall des ehemaligen Pferdehalters befindet, ist nicht klar. «Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, darf ich keine weitere Auskunft geben», sagt der Leiter des kantonalen Veterinärdienstes.

Es kam zu Beissvorfällen mit anderen Hunden

Fest steht, dass der Veterinärdienst Ende Januar den Hof kontrolliert hat, nachdem eine anonyme Meldung zur Hundehaltung eingegangen war. Dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen war der Tierhalter bereits bekannt, weil es Probleme bei der Hundehaltung gab und es zu verschiedenen Beissvorfällen mit anderen Hunden gekommen war. Probleme gab es auch mit der Registrierung der Hunde. Daraus resultierten eine Strafanzeige und eine Verurteilung.

Im April traf dann die Meldung ein, dass auf dem Hof ein halb verhungertes Pferd am Boden liegt. Neben der Pferdehaltung wurde an jenem Tag auch die Hundehaltung kontrolliert. Bezüglich der Hundehaltung konnte zu diesem Zeitpunkt jedoch keine Tierschutzmängel festgestellt werden. Die Hunde wurden aus diesem Grund nicht beschlagnahmt. Weitere Kontrollen der Tierhaltung sind vorgesehen.