Weil der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte: Der eingefangene Goldfasan hat eine Adoptiv-Familie gefunden Der Besitzer des in Buchs aufgefundenen Goldfasans hat sich noch nicht gemeldet. Dafür jemand anderes. Ein Geflügelliebhaber aus Buchs würde das junge Männchen gerne übernehmen.

Im Greifvogelpark wartet der Fasan auf seinen Lebensplatz. Bild: Robert Kucera

Zunächst tönte es nach einem Happy-End: Der Greifvogelpark Buchs konnte den Goldfasan einfangen, der sich am Donnerstag in die Landi verirrte. Doch im Greifvogelpark kann der Fasan nicht bleiben. Als gezüchtetes Ziergeflügel ist er in der hiesigen Wildnis nicht heimisch, und der Tierschutz nimmt in der Regel nur Haustiere auf. Für das Tier verantwortlich ist sein Besitzer, doch der hat sich noch nicht gemeldet.

Martin Wyss, Präsident des Verbandes Rassegeflügel Schweiz, spricht Klartext:

«Den Besitzer ausfindig machen? Keine Chance.»

Der Vogel trägt einen grünen Ring. Grün bedeutet, dass er im Jahr 2019 geschlüpft ist. Die Adressen der Besitzer werden jedoch erst seit diesem Jahr zusammen mit der Ringnummer erfasst. Der Vogel könne weit geflogen sein, sagt Wyss weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass er gesucht wird, ist sehr klein.

Der grüne Ring bedeutet, dass der Fasan im Jahr 2019 geschlüpft ist. Die Adressen der Besitzer werden erst seit dem Jahr 2020 erfasst. Bild: Robert Kucera

Der Greifvogelpark bestätigte am Freitag Vormittag: Der Besitzer hat sich noch nicht gemeldet. Dafür jemand anderes: Daniel Termath aus Buchs möchte dem Fasan ein Zuhause geben. Der Greifvogelpark hat mit ihm vereinbart, dass er den Vogel abholen kann, wenn sich der Besitzer bis Sonntag Abend nicht meldet.

Der Wert des Fasans beträgt um die 25 Franken

Fasane, die aus einer Voliere ausbrechen, würden selten gesucht, denn in freier Wildbahn könne man das Tier kaum einfangen. Ausserdem sei der Wert eines solchen Tieres nur um die 25 Franken, so Termath. Er sagt weiter:

«Dass der Fasan eingefangen werden konnte, grenzt an ein Wunder.»

In einem Gebäude wie der Landi war dies möglich, da er nicht fliehen konnte. Der Buchser Geflügelliebhaber kann dem herrenlosen Fasan 300 Quadratmeter Wohnraum und Artgenossen anbieten. Er beheimatet viele Enten und zwei Goldfasanweibchen. Früher hatte er drei Fasane. Termath erzählt, wieso er nur noch zwei hat:

«Mein Goldfasanmännchen wurde leider vor Kurzem von einem Marder geholt.»

Beim eingefangenen Fasan handelt es sich ebenfalls um ein Männchen. Es könnte allerdings eine Unterart des Goldfasans sein. «Ihm fehlt die typische gelbgoldene Farbe des Goldfasans», sagt Daniel Termath. Das Tier sei aber erst einjährig und befände sich sozusagen noch in der Pubertät. «Der Fasan wird mit dem nächsten Federwechsel noch prächtiger», so Termath.

Fasan ist gut genährt und gesund

Bis das junge Fasanenmännchen zu seinem neuen Wohnort darf, muss er das Wochenende im Greifvogelpark in Buchs abwarten. Ihm gehe es gut, er sei gut genährt, fresse sein Futter und habe das Einfangen gut überstanden, teilt der Greifvogelpark mit.

Hinweis

Der Fasan trägt einen Ring mit der Nummer: CH 1119 E 572 EE