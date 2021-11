Weihnachtsmärkte Fast alle Weihnachtsmärkte in der W&O-Region finden statt Die Adventszeit naht, die Saison der Weihnachtsmärkte beginnt schon dieses Wochenende. In den Gemeinden der W&O-Region finden mit einer Ausnahme alle Weihnachtsmärkte statt. Abgesagt wurde der Lauizauber des Gewerbevereins Wildhaus-Alt St. Johann in Unterwasser.

In der Buchser Bahnhofstrasse findet im Dezember der beliebte Weihnachtsmarkt statt. Bild: Archiv

Den Auftakt in die Saison macht am Samstag, 20. November, der Club Sevelen, welcher von 11 bis 19 Uhr auf dem Areal Drei Könige zur gemeinsamen Besinnung und zum Stöbern in den Angeboten der über 50 Aussteller einlädt. Um 16 Uhr wird die Musikgesellschaft Sevelen auftreten, um 17 Uhr kommt der Samichlaus.

In Grabs organisiert der Verein Werdenberger Buuramart am Samstag, 4. Dezember, von 8.30 bis 19 Uhr den stimmungsvollen Chlaus- und Weihnachtsmarkt mit über 50 Marktständen und allerlei Rahmenprogramm. Um 17 Uhr tritt die Dorfmusig Grabs auf, um 17.45 findet der Chlauseinzug der IG Grabs auf dem Marktplatz statt.

Weihnachts-, Chlaus- und Adventsmarkt in Buchs

Vom Freitag, 3. Dezember, bis Sonntag, 5. Dezember, findet auf dem Marktplatz in Buchs beim Werdenbergersee der Buchser Chlausmarkt statt. Der Marktbetrieb ist am Freitag von 17 bis 21.30 Uhr, am Samstag von 11 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr angesetzt. Der Weihnachtsmarkt im Zentrum findet vom 8. bis am 24. Dezember statt, geöffnet ist er jeweils von 12 Uhr bis in die Nachmittags- oder Abendstunden. Der Buchser Verein Moosaik führt vom 19. bis 21. Dezember im Moos den traditionellen Adventsmarkt durch.

Vielseitige Angebote in Gams und Weite

In Weite findet die Heuwiesen Waldweihnacht statt, ein Anlass mit vielseitigen Angeboten im Zeitraum von 27. November bis 23. Dezember. Der traditionelle Weihnachtsmarkt wird hier vom Dienstag, 21., bis Donnerstag, 23. Dezember, durchgeführt, jeweils von 14 bis 20 Uhr.

In Gams findet am 27. November von 11 bis 18 Uhr der Chlausmarkt auf dem Widemplatz statt. Rund 20 Aussteller sind dabei, zudem gibt es eine Festwirtschaft im Foyer. Um 17.50 Uhr gibt es den Chlauseinzug zur Kirche.

In Frümsen gibt es am 18., 19., 23. und 24. Dezember den Nussmart bei der Staubern-Talstation mit weihnächtlicher Stimmung.

An allen Märkten gelten die aktuellen Covid-Schutzmassnahmen. (ab)