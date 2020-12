Gedanken zu den Festtagen Weihnachten neu entdecken, statt zu resignieren Patrick Siegfried, Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Buchs, hat für den W&O einige Gedanken zu den Festtagen «zu Papier gebracht».

Ein Bild der Lichterweginstallation für Heiligabend rund um die evangelische Kirche Buchs. Bild: Gerd Hayenga

Auf Sicht fahren – mehr können Verantwortliche gerade nicht tun, wenn sie Entscheidungen treffen müssen. Das gilt für die Politik wie für die Kirchen. Man muss planen und mit der Unsicherheit leben, dass letzten Endes alles doch ganz anders kommen kann. Vieles Selbstverständliche gilt nicht mehr. Resigniert werden Familientreffen abgesagt und Einladungen verschoben.

Vermutlich wird in den Weihnachtstagen alles anders. Wirklich alles?

So anders ist es gar nicht. Es ist uns einfach viel bewusster, wie verletzlich, unsicher und gefährdet das Leben ist. Wir erfahren es plötzlich in der nächsten Nähe, dass wir nicht Herr und Meister des eigenen Lebens sind. Es ist eine Illusion zu meinen, wir hätten die volle Verfügungsmacht über das, was wir Leben nennen. Wir alle sind unauflöslich eingebunden in natürlichen und sozialen Netzwerken. Das können wir mit unserem Narzissmus weder ausblenden noch mit unserem Egoismus beherrschen.

Und schon sind wir mitten im Weihnachtsgeschehen. Auch dort verläuft nicht alles nach Plan. Eine junge Frau wird unverhofft schwanger. Die Menschen müssen unfreiwillig die Strapazen einer gefährlichen Reise auf sich nehmen und sich in ihrem Heimatort eintragen lassen. Und wer will schon sein Baby in einem Stall gebären? In Betlehem angekommen, muss die junge Familie gleich wieder vor dem machtbesessenen König fliehen.

Maria und Josef haben auf ihrem Weg nicht resigniert.

Und was können wir den bedrohlichen Umständen unserer Zeit entgegensetzen?

Die Wirtschaft? Nein. Wir merken doch gerade jetzt, dass uns der Wachstumsglaube keinen Boden unter den Füssen gibt. Die Digitalisierung? Hilfreich ist sie schon und doch vermissen wir spontane Umarmungen unserer Liebsten. Dann bleibt nur noch die Wissenschaft. Es ist schon bemerkenswert, wie sie es geschafft hat, in kürzester Zeit einen Impfstoff herzustellen. Doch das allein reicht kaum, um die Welt zu verändern.

Wie wäre es, wenn wir uns in diesen Tagen mehr der geistigen Dimension widmen?

Und «Religion» neu entdecken. Damit sind nicht dogmatische Richtigkeiten, inhaltsleere Traditionen oder einengende Institutionen gemeint. Religion entdecken im ursprünglichen Sinne des Wortes: eine Rückbindung an das lebendige Sein, an das geheimnisvolle Du. An Weihnachten wird’s uns vorgemacht. Da wird die Abstandsregel zwischen dem Menschen und dem Göttlichen ausser Kraft gesetzt.

Gott bindet sich mit dem Kind an den Menschen. Es ist ein distanzloses Anbinden Gottes, das von der Krippe in unseren Alltag strahlt: «Ich lasse euch nicht allein. Ich denke an euch. Ich tröste und helfe.» Wer ein Kind auf die Welt bringt, glaubt an die Zukunft und hat diese Erde nicht aufgegeben.

Das ist nichts anderes als Liebe in reinster Form – eine Liebe, die so gross ist, dass sie sogar den Tod überwindet.