Wegweiser Sie weisen uns den Weg: Die gelben Wanderwegweiser werden in Grabs hergestellt Die Regionenchefs und ein Teil des Vorstandes der St.Galler Wanderwege besuchten die Tanner Werbetechnik, die Wegweiser herstellt.

Von links: Viktor Styger, (Geschäftsführer St.Galler Wanderwege), Florian Tanner, Toni Grob (Regionenchef Obertoggenburg) und Daniel Litscher (Leiter Fachstelle Fuss- und Langsamverkehr Kanton St.Gallen). Xenia Schmid (vorne) kontrolliert die Abstände der Wegweiser vor dem Druck. Bild: Christiana Sutter

Jeder kennt sie. Die gelben Wegweiser, die den Wandernden den Weg weisen. Auf Wanderwegen sind sie gelb, im bergigen Gelände bekommen sie eine weiss-rot-weisse Spitze und ganz weit in den Felsen oben, im alpinen Gelände, sind die Wegweiser blau mit zwei weissen Streifen. Im Winter erkennt man die Winter- und Schneeschuhwegweiser an der Farbe pink.

Am vergangenen Samstag besuchten die Regionenchefs und ein Teil des Vorstandes der St.Galler Wanderwege die Tanner Werbetechnik in Grabs. Seit 2019 sind Marlies und Florian Tanner zusammen mit ihrem Team für die Herstellung der Wegweiser im Kanton St.Gallen zuständig. Nebst St.Gallen beziehen auch der Kanton Appenzell Ausserrhoden und die Ferienregion Flims die Wegweiser in Grabs.

Spezialbeschichtung nach dem Druck

In Grabs werden die Inhalte im Grafikprogramm erfasst, Text und Piktogramme erstellt und kontrolliert. Die Daten werden an einen Computer übermittelt, welcher an einen UV-Drucker angeschlossen ist. Anschliessend werden die farbigen Wegweiser fein säuberlich von Hand auf den UV-Drucker gelegt und ausgerichtet.

Im nächsten Schritt wird die Spezialtinte direkt auf die Schilder gedruckt. Nach dem Druck erhalten die Wegweiser eine Spezialbeschichtung. Die Technik der Fertigung wurde durch eine Gruppe von Fachbetrieben entwickelt und bewährt sich seit Jahren.

Diese Wegweiser warten auf den Druck. Bild: Christiana Sutter

Die Lebensdauer eines Wegweisers, der in Grabs mit dieser Technik hergestellt wird, ist zehn Jahre. «Das garantieren wir», sagt der Patron nicht ohne Stolz. Getestet wurde die Lebensdauer im Labor. Für Viktor Styger, Geschäftsführer der St.Galler Wanderwege, gibt es eigentlich nur ein Kriterium für die Qualität eines Wegweisers:

«Er muss dem Wetter trotzen.»

Auch Florian Tanner bestätigt, dass es ist die Dauerhaftigkeit ihrer Wegweiser ist, welche sie auszeichnet.

Für jeden seinen eigenen Wegweiser

Während des Rundgangs konnten die Gäste der St. Galler Wanderwege mitverfolgen, wie die Wegweiser gedruckt werden. Dafür wurde zu Beginn des Rundgangs ein Gruppenfoto gemacht, welches von Nadine Stricker aus Grabs bearbeitet und von Xenia Schmid aus Wildhaus gedruckt wurde. Beide sind Werbetechnikerinnen des 14-köpfigen Teams der Tanner Werbetechnik.

Zum Schluss des Rundgangs erhielten alle Besucher einen Wegweiser mit ihrem Namen auf der einen und dem zu Beginn geschossenen Foto auf der anderen Seite.