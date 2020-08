Wegen Schiesslärm davongelaufen: Hund Lucky nach knapp zwei Wochen im Pizolgebiet gerettet Zwei Wochen lang hat David Sadat aus Lausanne im Sarganserland verzweifelt nach seinem Lucky gesucht – gestern konnte der Border Collie endlich am Pizol gerettet werden. Abgemagert, aber gesund.

Das Glück auf seiner Seite: Border Collie Lucky kann am Pizol gerettet werden. PD

Ein Happy End für Border Collie Lucky: David Sadat durfte seinen Hund am Montag nach fast zwei Wochen von der Alpinen Rettung entgegennehmen, nachdem er im Bereich Lavtina im Pizolgebiet geborgen wurde. Aber von Anfang an.



Gesehen, aber nicht gefunden

David Sadat aus Lausanne war eigentlich schon fast auf der letzten Etappe der Trekkingroute Via Alpina, die ihn und seinen Hund Lucky von Sargans nach Vaduz geführt hätte. Eigentlich. Denn am Donnerstag, 30. Juli, ist Lucky aufgrund von Schiesslärm in Sargans davongelaufen – und wurde seither vermisst. Immer wieder wurde der Border Collie zwar gesehen, aber nicht gefunden: in Chur, Domat/Ems und im Pizolgebiet. Hundebesitzer Sadat vermutete, er könnte den Weg über die Via Alpina in Richtung Weisstannen zurück nach Lausanne suchen.

Das Sarganserland ist gerührt – und hilft, wo es kann

Währenddessen wurde vor allem auf Social Media immer wieder dazu aufgerufen, sich bei Sadat zu melden, sollte Lucky gesehen werden. Der Romand wurde allerdings nicht nur auf Online-Plattformen oder mit Suchplakaten vom Sarganserland unterstützt: Viele der Einwohnerinnen und Einwohner waren so gerührt von der Geschichte, dass sie Sadat einen Schlafplatz, ein Frühstück, eine Dusche oder eine Mitfahrgelegenheit anboten. Der Hundebesitzer selbst verblieb den grössten Teil der Zeit in der Region, um eigenständig nach seinem Border Collie zu suchen.

Nach über einer Woche gab es endlich einen ersten richtigen Grund zur Hoffnung bei der ganzen Suchaktion: Am Montag, 10. August, ist Lucky nämlich spätabends im Bereich der Lavtinahörner am Pizol, allerdings in unzugänglichem Gelände, lokalisiert worden. Eine Helferin aus Sargans, die David Sadat während diesen zwei langen Wochen tatkräftig zur Seite stand, schrieb:

«Sehr wahrscheinlich ist Lucky verletzt und/oder total entkräftet. Jetzt müssen wir hoffen, dass er die Nacht überlebt und durchhält bis morgen.»

Die Alpine Rettung laufe «morgen früh» an.

In diesem Gebiet wurde der Hund gefunden

Lucky ist «lucky»

Am Dienstag, 11. August, machte dann die ersehnte Meldung die Runde und Lucky, englisch für «glücklich», seinem Namen alle Ehre: Er konnte zwar abgemagert, aber soweit gesund, von der Alpinen Rettung im Bereich Lavtina gerettet werden.