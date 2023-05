Brand in Kellerabteil: Person mit Rauchvergiftung in Spital gebracht

Am Freitag kurz nach 8 Uhr ist an der Wilerstrasse in Wattwil ein Feuer in einem Kellerabteil ausgebrochen. Der Brand konnte von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.