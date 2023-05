22-Jähriger prallt in fahrunfähigem Zustand mit Auto in Treppe und verletzt sich

Am frühen Freitagmorgen ist ein Auto auf der Bleikenstrasse In Wattwil in eine Steintreppe geprallt. Der 22-jährige Fahrer wurde unbestimmt verletzt und als fahrunfähig beurteilt. Am Auto entstand Totalschaden.