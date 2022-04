2011 wurde die Bürgerschaft über die etappenweise Erneuerung der Anlagen des EWB am Buchserberg informiert. Inzwischen läuft die dritte und letzte Etappe, der Neubau des Reservoirs Tobeläckerli. 2020 wurde der Kreditantrag für 4,576 Millionen Franken an einer Urnenabstimmung gutgeheissen.

Kommen die Bauarbeiten weiterhin optimal voran, könnte die Anlage noch Ende dieses Jahres in Betrieb gehen, sagt Matthias Ensinger von der Projektleitung (F. Preisig AG, Buchs) an einer Baustellenführung. Etappe 1 wurde 2012 bis 2014 realisiert (Erneuerung Trinkwasserkraftwerk Malschüel und Tobeläckerli), Etappe 2 von 2016 bis 2019 (Sicherung Tobelbach; Sanierung Quellen Carnol und Quellableitungen bis Schlipf; Erneuerung Trinkwasserkraftwerk Vorderberg, Anlage Tobel). (she)