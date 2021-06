Wartau Teamgeist, Geschicklichkeit, sportliche Vielfalt aber auch Toleranz: Sommer-Sporttag der Oberstufe erfüllt wichtigen Zweck Der Sommer-Sporttag war eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag und konnte glücklicherweise gänzlich unfallfrei durchgeführt werden.

Bei den verschiedenen Spielen waren nicht nur Ausdauer, Technik, Laufvermögen oder Talent gefragt, sondern auch Teamgeist und Geschicklichkeit. Bild: PD

(pd) Nachdem die Lehrpersonen der Oberstufe letzte Abklärungen bezüglich Organisation und Ablauf des Sporttages vorgenommen hatten, trafen um 8.30 Uhr die jeweiligen Gruppenchefs sowie um 8.45 Uhr die übrigen Schülerinnen und Schüler ein, welche gleich instruiert und in die verschiedenen Posten eingeführt wurden.

Die jungen Sportlerinnen und Sportler waren stufen- und geschlechterdurchmischt in Gruppen eingeteilt, dabei nahm pro Gruppe eine Person die Verantwortung als Chef oder Chefin wahr und achtete unter anderem auch darauf, dass die jeweiligen Spielergebnisse dem Rechnungsbüro übermittelt wurden oder dass das eigene Team pünktlich an Ort und Stelle aufkreuzte.

Gefragt waren Teamgeist und Geschicklichkeit

Im Anschluss an ein von den Lehrkräften geleitetes Aufwärmprogramm ging es auf dem Schulhausareal los mit den verschiedenen Spielen, bei denen nicht nur Ausdauer, Technik, Laufvermögen oder Talent, sondern auch Teamgeist und Geschicklichkeit gefragt waren. Sportarten bzw. Posten wie Brennball, Hindernisbahn, Ball über die Schnur, Wassertransport, Bottle Flip, Tischtennis oder Goba lassen erahnen, dass die Schülerinnen und Schüler in vielfältiger Weise gefordert wurden und dabei auch grosse Flexibilität an den Tag legen mussten – was aber allen Beteiligten sichtlich Spass machte.

Athletik verbunden mit Geschick: Der Sporttag war eine Herausforderung. Bild: PD

Zeitgleich zu den sportlichen Betätigungen beim Schulhaus bestritt die zweite Hälfte der Schülerinnen und Schüler einen OL in der Umgebung. An Posten versuchten sie in detektivischer Kleinarbeit, dem Rätsel auf die Schliche zu kommen, wer den verschwundenen Rasenmäher geklaut haben könnte. Unter Verdacht standen fünf Lehrkräfte, die sich als mutmassliche Täter zur Verfügung gestellt hatten.

In weiteren Logicals ging es unter anderem darum, in Gebärdensprache geschriebene Lösungswörter zu entziffern oder knifflige Scherzfragen zu lösen. Da war nebst sportlichem Ehrgeiz auch Knobelgeschick gefragt.

Anlässe tragen zum toleranten Miteinander bei

Nach der Mittagspause, welche die Oberschaner unter Aufsicht auf dem Schulgelände verbrachten, fand der Sporttag seine Fortsetzung. Die Abteilungen wechselten nun, sodass alle Gruppen sowohl den spielerischen Teil als auch den OL bestritten. Nach wie vor kämpften die verschiedenen Teams mit viel Einsatz um Punkte und schnelle Laufzeiten.

Anlässe wie der Sommer-Sporttag sind bei den Schülerinnen und Schülern sowie uns Lehrkräften in der Regel nicht nur sehr beliebt, sondern tragen auch zum fairen und toleranten Miteinander bei und erfüllen damit sozial eine wichtige Aufgabe. Auch deshalb werden an der Oberstufe Seidenbaum auch in den nächsten Jahren weitere sportliche Events organisiert und durchgeführt werden.