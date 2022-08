Wartau Ein neuer Anlauf für Fährhütte: IG fordert von Gemeinde die Realisierung der Bahnstelle Vertreter aus der Wirtschaft haben eine IG zur Realisierung der Bahnhaltestelle in Trübbach formiert. Zudem erklären sie sich bereit, bis zu zwei Drittel des Interessensbeitrags von 1,1 Millionen Franken zu finanzieren.

Andreas Wälti von der Evatec AG (links) übergibt dem Wartauer Gemeindepräsidenten Andreas Bernold stellvertretend für die IG den Brief mit dem Antrag. Bild: Hulton Archive

In einem Schreiben fordern die Initianten der Interessensgemeinschaft den Gemeinderat auf, den Prozess zur Realisierung der Bahnhaltestelle nochmals aufzunehmen. Zudem erklären sie sich bereit, bis zu zwei Drittel des Interessensbeitrags von 1,1 Millionen Franken zu finanzieren. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor.

Bekanntlich hat die Wartauer Bevölkerung am 10.April den Interessensbeitrag von 1,1 Mio. Franken für den Rückbau des stillgelegten Bahnhofs in Trübbach abgelehnt und somit die Realisierung der Haltestelle Fährhütte verunmöglicht. Denn die vom Kanton St.Gallen und den SBB geplanten Investitionen in der Höhe von 12,7 Mio. Franken waren an den Beitrag der Gemeinde Wartau gekoppelt.

Zur IG gehören diverse namhafte Firmen

Nun kommt nochmals Bewegung in die Diskussion rund um die Bahnhaltestelle Fährhütte. Wirtschaftsvertreter wollen den Anschluss ans Bahnnetz nicht verpassen und haben deshalb eine IG zur Realisierung der Bahnhaltestelle Fährhütte formiert. Dieser gehören namhafte Unternehmen wie die Evatec AG, TBB Immobilien AG, VDL ETG Switzerland, Marty Bauleistungen AG, Inficon, Oerlikon und Atlas Holz an.

Gemeinsam fordern sie den Gemeinderat in einem Schreiben auf, den politischen Prozess zur Realisierung der Bahnhaltestelle nochmals aufzunehmen. Die Chance gelte es jetzt zu nutzen, bevor die von den SBB und dem Kanton zugesicherten Finanzmittel für andere Projekte eingesetzt würden.

Die IG tritt nicht nur mit einer Forderung an den Gemeinderat, sondern sichert diesem gleich auch ihre Unterstützung zu. Nicht nur ideell, sondern auch finanziell. Im Schreiben heisst es: «Wir sind bereit, substanzielle Finanz- beziehungsweise Investitionsbeiträge für die Realisierung der Bahnhaltestelle Fährhütte zu leisten.» Konkret bedeutet dies, dass die IG sich vorstellen kann, bis zu zwei Drittel der 1,1 Millionen Franken zu übernehmen. Das zeige auf, wie wichtig den umliegenden Betrieben der Bahnanschluss sei, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Gemeinderat wird Anliegen behandeln

Bei der Übergabe des Briefes an Gemeindepräsident Andreas Bernold betonte Andreas Wälti von der Evatec AG: «Mit dem Bahnhalt Fährhütte wird eine ganze Region mit den entsprechenden Industrie- und Gewerbebetrieben ans Schienennetz angebunden und gewinnt dadurch an Attraktivität.» Dies sei ein substanzieller Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde und des Wirtschaftsstandorts. «Wir werden das Anliegen der Interessensgemeinschaft im Gemeinderat prüfen und das weitere Vorgehen besprechen», so Gemeindepräsident Andreas Bernold.

Gleichzeitig erinnerte er daran, dass grundsätzlich ein rechtskräftiger Volksentscheid vorliege und dieser zu akzeptieren sei. Mit der finanziellen Beteiligung der IG verändere sich die Ausgangslage jedoch wesentlich. Der Wartauer Gemeinderat wolle die Situation nun analysieren. (pd)