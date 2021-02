Wartau Der Steinbruch Schollberg soll erweitert werden Am Schollberg wird seit über hundert Jahren Gestein abgebaut, seit etwa 1985 im Untertageabbau. Nun ist geplant, den bestehenden Abbauperimeter und das vorhandene Kavernensystem in Richtung Südwesten zu verlängern.

Der Schollberg wurde vergangenes Jahr für un- beziehungsweise nur leicht verschmutzte Aushubmaterialien in den Richtplan aufgenommen. Urs Bucher

(hb) Die St. Galler Regierung hat den kantonalen Richtplan angepasst. Am Wartauer Steinbruch Schollberg soll der Abbauperimeter erweitert werden. Es ist geplant, den bestehenden Abbauperimeter und das vorhandene Kavernensystem in Richtung Südwesten zu verlängern.

Kapazitäten werden um rund einen Viertel erweitert

Vergangenes Jahr wurde der Schollberg als Deponiestandort für un- beziehungsweise nur leicht verschmutzte Aushubmaterialien (sogenannte Inertstoffe) in den Richtplan aufgenommen. Die Bewilligungsprozesse dafür sind noch nicht ganz über die Bühne, aber auf gutem Weg, wie Martin Schmid, Leiter Kantonale Planung im Amt für Raumentwicklung und Geoinformation (Areg), zur Auskunft gibt. Im Rahmen der jährlichen Richtplananpassungen ist der Schollberg nun erneut ein Thema, wie einer Medienmitteilung der Staatskanzlei zu entnehmen ist.

Konkret müsse man sich eine Erweiterung der Abbaukapazitäten um etwa einen Viertel vorstellen, erläutert Schmid. Am Schollberg in Wartau an der Grenze zur Gemeinde Sargans wird seit mehr als 100 Jahren Gestein abgebaut, seit Mitte der Achtziger im Untertagebau.

Bei der Richtplanung geht es gemäss Schmid um einen langfristigen, bis zu 25 Jahre umfassenden Planungshorizont. Bei Abbau- wie Deponiestandorten würden bei Ausbauüberlegungen sinnvollerweise als Erstes bestehende Standorte ins Auge gefasst. Diese sollen optimal genutzt werden können, «sofern nicht andere Schutzgegenstände davon betroffen sind», wie Schmid einschränkend sagt.

Es seien nur wenige Konfliktpunkte vorhanden

In Zusammenhang mit der Aufnahme des Schollbergs als Deponiestandort in den kantonalen Richtplan sprach wenig gegen dieses Ansinnen. Bei der unterirdischen Deponie seien «nur wenige Konfliktpunkte vorhanden». Seitens Sargans wurden gewisse Sorgen um Mehrverkehr geäussert.

Weiter hat die Kantonsregierung bekanntgegeben, dass das Hochwasserschutzprojekt am Alpenrhein (Rhesi) in den Richtplan aufgenommen werden soll.

Der Entwurf der Richtplananpassung 21 liegt bis am 31. März 2021 in den Gemeinden öffentlich auf und ist im Internet abrufbar. Die Bevölkerung ist eingeladen, mitzuwirken und Anregungen einzureichen.