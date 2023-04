Wartau «Am liebsten Teigwaren mit Salatsauce»: Kitawas-Kinder zu Besuch in Grossküche Rund 170 Mahlzeiten liefert das Pflegezentrum Sarganserland täglich an die Kindertagesstätten in Mels, Sargans und Wartau. Damit die Kinder sehen, woher ihr Essen kommt, wurden sie zu einer Besichtigung der Grossküche eingeladen. Nach dem Rundgang durften sie Menu-Vorschläge platzieren und ihre Lieblingsessen wählen.

Kinder von der Kitawas in Mels, Sargans und Wartau besuchten das Pflegezentrum Sarganserland und erfuhren, wo ihre Mahlzeiten zubereitet werden. Bild: PD

Strahlende Kinderaugen in der Küche des Pflegezentrum Sarganserland in Mels: Rund 30 Kinder bestaunten den begehbaren Kühlschrank, die riesige Salatschleuder, die lange Abwaschstrasse und den Turm mit Wärmeboxen. Mit grossem Interesse hörten die Gäste im Alter von vier bis zwölf Jahren den Ausführungen der Küchenchefin Alexandra Gubser zu und löcherten sie auf dem Rundgang mit Fragen.

Für die meisten der Kinder war es der erste Besuch in einer Gastroküche. Entsprechend beeindruckt waren sie von den übergrossen Kochtöpfen, Kellen und Massen an Lebensmitteln. Besonders spannend für die Kinder war die Begehung der Küche, weil die Kitawas in Mels, Sargans und Wartau täglich mit Mahlzeiten aus dieser Küche beliefert werden.

Lieber Gurken als Randen

Den Besuch der jungen Kundschaft nutzte die Köchin Angela Hobi, um die kulinarischen Vorlieben der Kinder zu erfahren. Auf spielerische Weise liess sie verschiedene Mahlzeiten und Speisen mit bunten Punkten bewerten. Wenig überraschend zeigte sich, dass Spaghetti Bolognese, Pizza und Schnitzel mit Pommes frites zu den Rennern gehören.

Beim Salat sind Gurken und Mais bei Kindern offenbar sehr beliebt. «Aber alles schön feinsäuberlich getrennt und ja nicht gemischt», wie ein Mädchen anmerkt. Ein anderes Mädchen ergänzt:

Am allerliebsten habe ich Teigwaren mit Salatsauce.

Etwas, das bis anhin wohl noch nie auf dem Menüplan des Pflegezentrums stand. Weniger punkten konnten bei der spielerischen Abstimmung der Randensalat, Tomaten, Lachs und der Hackbraten.

Blick hinter die Kulissen des Heims

Roman Suter, Bereichsleiter Technik und Hauswirtschaft, nahm die Kinder zudem mit auf eine Reise quer durch das Pflegezentrum. Zu entdecken gab es nebst den Zimmern von Bewohnenden mit elektrisch verstellbaren Betten, die Wäscherei mit übergrossen Waschmaschinen, die betriebseigene Werkstatt, die herrliche Dachterrasse mit Blick zum Schloss Sargans sowie die Tiefgarage, den Bettenlift und diverse Nebenräume.

Für die Kinder war der Besuch im Pflegezentrum Sarganserland ein erlebnisreicher Vormittag, an dem sie viel Neues kennenlernen durften. Geschäftsführer Andreas Bolliger freut sich:

Es macht Spass, so interessierte Gäste durch unser Haus begleiten zu dürfen.

Der breiten Öffentlichkeit bietet sich am Samstag, 29. April, die Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen des Pflegezentrums Sarganserland zu werfen. Dann finden am Tag der offenen Tür von 11 bis 15 Uhr geführte Rundgänge statt.