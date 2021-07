Wartau Alkoholisiert verunfallt und danach Kontrollschilder von Auto entfernt Am Samstag, um 1.30 Uhr, ist ein 21-Jähriger mit seinem Auto am Bahnweg verunfallt. Das stark beschädigte Auto wurde später ohne Kontrollschilder in Sevelen parkiert vorgefunden. Der Lenker konnte durch die Kantonspolizei St.Gallen ermittelt werden, er stand unter dem Einfluss von Alkohol.

Ohne Kontrollschilder wurde dieses Auto in Sevelen abgestellt. Bild. Kapo

Der 21-Jährige fuhr mit seinem Beifahrer auf dem mit einem Fahrverbot belegten Bahnweg in Richtung Sevelen. In einer Rechtskurve geriet er mit dem Auto über den Fahrbahnrand hinaus und kollidierte mit dortigen Betonpfosten. In Begleitung seines Beifahrers fuhr er mit dem stark beschädigten Auto weiter und parkierte es in Sevelen ausserhalb markierter Parkfelder, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilte.

Auto erlitt einen Totalschaden

Nach der Demontage der Kontrollschilder begaben sich die beiden nach Hause. Dem Lenker wurde eine Blut- und Urinprobe abgenommen. Das Auto erlitt einen Totalschaden im Betrag von rund 5000 Franken. Zudem entstand ein Drittschaden von rund 500 Franken an mehreren Betonpfosten.