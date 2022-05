Wildhaus Wandern, gepaart mit Livemusik In Wildhaus laufen die Vorbereitungen für das Hiking Sounds am kommenden Wochenende.

Wandern und dabei Livemusik geniessen: Hiking Sounds war im vergangenen Jahr ein grosser Erfolg und wird darum weitergeführt. Bild: PD

Der Schnee ist geschmolzen, die Wanderwege sind ausgeschildert, die Bühnen aufgebaut und das schöne Wetter fürs Wochenende ist bestellt: Wildhaus ist bereit für seine Gastgeberrolle beim Hiking Sounds 2022. Zum ersten Mal ist das Obertoggenburger Dorf eine Station der Veranstaltungsreihe, in welcher den Gästen am Wochenende ein besonderes Erlebnis beim Wandern geboten wird.

Wildhaus sei geeignet für eine solche Veranstaltung, fanden die Organisatoren. Wohl deshalb, weil weitere Veranstaltungen in Wildhaus etabliert sind. Das Gebiet sei gut erschlossen und leicht erreichbar, sodass Gäste von vielen Orten für den Wandertag anreisen können.

Konzerte unter freiem Himmel

Die Gäste, die für Samstag oder Sonntag ein Ticket gekauft haben, werden bei der Talstation in Wildhaus begrüsst. Dort erhalten sie eine Tasche, gefüllt mit zahlreichen Produkten von den Sponsoren für die Verpflegung auf der Wanderung. Mitzubringen sei die Wanderausrüstung, wetterbeständige Kleidung und ein Sonnenschutz.

Einmal ausgerüstet, nehmen die Wanderer Platz auf der Sesselbahn und überwinden gemütlich die Höhendifferenz ins Oberdorf. Von der Bergstation führt die ausgeschilderte Wanderung, die von der ganzen Familie bewältigt werden kann, in Richtung Hägis. Sie gelangen sie zum ersten Etappenziel, der Campfirestage. Dort treten Schweizer Nachwuchstalente auf. Am Samstag sind es Emanuel Reiter und Linus, am Sonntag Kapitän Flunker.

Der Rundweg führt die Wanderer zurück ins Oberdorf, wo die Hiking Sound Stage aufgebaut ist. Am Samstag ab 14.30 Uhr tritt Rita Roof auf und ab 15.45 Uhr steht Dodo auf der Bühne. Am Sonntag eröffnen QL das Musikprogramm um 14.30 Uhr, dann übernimmt die Stubete Gäng ab 15.45 Uhr. Die Konzerte sind rechtzeitig fertig, damit die Gäste nach Wunsch mit der Sesselbahn ins Tal zurückfahren können.

Ideale Höhenlage für Wanderungen im Mai

Das Konzept von Hiking Sounds ist 2021 entstanden, um zum einen Künstlerinnen und Künstlern während der Pandemie Auftritte zu ermöglichen und damit Musikfreunde zum anderen Konzerte geniessen können. Weil die Anlässe auf grossen Anklang gestossen sind, wird die Serie fortgesetzt, bis Ende September finden in der ganzen Schweiz solche Anlässe statt.

Das Obertoggenburg sei in dieser Jahreszeit ideal, glauben die Organisatoren. Die Höhenlage passt für Wanderungen im Mai. Dass die Gäste das schätzen, zeigen die Verkaufszahlen: Die jeweils 2000 Tickets für den Samstag und den Sonntag sind mehrheitlich verkauft. Bei den Bergbahnen Wildhaus herrscht Vorfreude auf die Anlässe. Die Organisation sei gut und punkto Nachhaltigkeit sei das Konzept vorbildlich, so Jürg Schustereit, Marketingverantwortlicher der Bergbahnen. «Sie sind sich bewusst, dass sie sich in der Natur aufhalten und dieser Sorge tragen müssen.» Er sei gespannt auf die Tage – vor allem auch, weil die Künstlerinnen und Künstler mit ihren Musikstilen bestens in Obertoggenburg passen.

Hinweis www.migroshikingsounds.ch