Walenstadt 59-Jähriger prallt mit Motorkarren in mehrere parkierte Autos Am Mittwochabend prallte ein 59-jähriger Mann in Walenstadt mit einem landwirtschaftlichen Motorkarren gegen mehrere parkierte Fahrzeuge. Der Mann wurde als fahrunfähig eingestuft.

Bild: Kapo SG

Am Mittwochabend, kurz vor 19.30 Uhr, fuhr ein 59-jährige Mann mit seinem landwirtschaftlichen Motorkarren auf der Seestrasse Richtung Berschis. Laut Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen, prallte der Motorkarren dabei gegen zwei parkierte Autos sowie ein dreirädriges Motorrad. Passanten nahmen dem Mann daraufhin den Schlüssel ab und verständigten die Kantonspolizei St.Gallen. Diese stufte den 59-Jährigen als fahrunfähig ein.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer Blut- und Urinprobe an. Bei der Überprüfung der Fahrerlaubnis musste festgestellt werden, dass dem 59-Jährigen der Führerausweis bereits entzogen worden war, heisst es weiter in der Mitteilung. Der Mann blieb unverletzt. An den parkierten Fahrzeugen sowie am Motorkarren entstand Sachschaden von jeweils einigen tausend Franken. (kapo/vat)