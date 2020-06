Walenstadt: 30-jähriger prallt gegen Stein und Parking-Automaten - fahrunfähig mit dem Auto unterwegs Kurz nach Mitternacht ist am frühen Sonntagmorgen ein Autolenker auf der Fahrt in Richtung Walensee in einer Rechtskurve verunfallt. Er musste den Führerausweis auf der Stelle abgeben, der Sachschaden ist hoch.

Am Auto (Bild) und am Parking-Automaten entstand ein Sachschaden von rund 20'000 Franken. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(wo) Am Sonntag um 0.15 Uhr ist der 40-jähjrige Autolenker auf der Waffenplatzstrasse in Walenstadt verunfallt. Die Polizei stellte fest, dass er in fahrunfähigem Zustand gefahren ist.

Der Mann fuhr vom Zentrum kommend in Richtung See. In einer Rechtskurve fuhr er geradeaus und prallte gegen einen Stein sowie einem Parking-Automaten.

Führerausweis nach Blut- und Urinprobe eingezogen

Die Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen stellte fest, dass der 30-jährige Autofahrer in fahrunfähigem Zustand unterwegs war. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete bei ihm die Abnahme einer Blut- und Urinprobe an. Seinen Führerausweis musste er auf der Stelle abgeben.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug und am Parking-Automaten entstand Sachschaden von mehr als 20'000 Franken.