Waldbrandgefahr im Werdenberg: Situation bleibt trotz angekündigtem Regen zugespitzt

Vor allem in der Region Sarganserland-Werdenberg hat sich die Waldbrandgefahr in den vergangenen Wochen und Tagen zugespitzt. Das teilte der kantonale Führungsstab mit, der sich am Freitag zu einer ausserordentlichen Sitzung getroffen hat.