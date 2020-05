«Wahnsinn - wir sind sprachlos!» ++ Sammelaktion für millonenteure Behandlung der kleinen Lea aus Sax ist erfolgreich ++ Start soll schnellstmöglich erfolgen Die Hoffnung für eine rettende Behandlung der sieben Monate alten Lea aus Sax mit dem teuersten Medikament der Welt wurde erfüllt. Das Crowdfunding war erfolgreich, das viele Geld für die Behandlung kam zusammen.

Sie soll schnellstmöglich mit dem Medikament behandelt werden: Die kleine Lea aus Sax. Bild: PD

(ts) «Wahnsinn! Wir sind dankbar, sprachlos, glücklich!» Das schreiben Mama und Papa Helen und Papa Martin Bossi aus Sax auf der Homepage, die für die Spendensammlung ihrer Tochter aufgeschaltet worden ist.

Die Freude darüber, dass die Mittel für die rund 2 Millionen Franken teure Behandlung gegen die Krankheit Spinale Muskelatrophie (SMA) seien beisammen.

«Wir sind voller Hoffnung»

Auf der Homepage heisst es weiter:

«Ohne jeden Einzelnen von euch wäre es nicht möglich gewesen, den hohen Betrag für die lebensverändernde Infusion zu erreichen.»

Nun setzen die Eltern alles daran, Lea schnellstmöglich behandeln zu lassen.Es würden noch einige Gespräche mit den Ärzten warten.

«Wir sind voller Hoffnung», schreiben die Eltern. Sie bitten um Verständnis, dass sie sich nun etwas zurückziehen, um sich auf die Behandlung zu fokussieren.

Die Hoffnung ruht auf einem sehr teuren Medikament

Die Krankheit, an der Lea leidet, beeinträchtigt ihre Motorik und lässt mit der Zeit die Muskulatur in ihrem Körper schwinden.

Die Familie setzt ihre Hoffnung auf das neu entwickelte Medikament Zolgensma von Novartis, das in der Schweiz und in Europa noch nicht zugelassen ist, sondern erst in den USA.

«Eine einzige Verabreichung dieses Präparats könnte das Leben unserer Tochter entscheidend verbessern»

sagten die Eltern Anfang April dem W&O. Jetzt, wo die Behandlung dank Spenden aus der ganzen Schweiz nahe rückt, lebt die Hoffnung erst recht auf, dass Lea in Zukunft trotz ihrer Erkrankung ein selbständiges Leben führen kann.