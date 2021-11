Soziale Dienste Werdenberg Nach dem Eklat mit den missbräuchlichen Kündigungen: Der Vorstand entschuldigt sich öffentlich bei den Betroffenen Die Führungs- und Strukturanpassungen bei der Sozialen Diensten Werdenberg sind angelaufen. Bis zu deren Abschluss bleibt Adrian Osterwalder Geschäftsleiter.

Bei den Sozialen Diensten Werdenberg läuft die Aufarbeitung des Eklats vom vergangenen Frühling sowie der Ursachen, die dazu führten.

(she/pd) Die Vitalba Unternehmen und Academia GmbH hat die Strukturen, Abläufe und die in einem Eklat endenden Vorkommnisse der letzten drei Jahre bei den Sozialen Diensten Werdenberg (SDW) durchleuchtet. Im Abschlussbericht werden dem SDW-Vorstand elf Massnahmen zur Umsetzung vorgeschlagen. In einer Medienmitteilung teilt der SDW-Vorstand mit, er habe sich entschieden, alle Empfehlungen anzugehen.

Der externe Bericht hat auch aufgezeigt, dass die Kündigungen der beiden Abteilungsleitenden der SDW, die hohe Wellen und Solidaritätskundgebungen ausgelöst haben, nicht nur formal fehlerhaft waren, sondern auch das Anhörungsrecht nicht gewährt wurde. «Die beiden langjährigen und verdienten Mitarbeitenden hätten die Chance erhalten müssen, ihre Sichtweise einbringen zu können.» Die Möglichkeit Massnahmen zur Verbesserung der Situation vorzuschlagen und gemeinsam festzulegen, wurde ihnen nicht gewährt.

Entschuldigung: Persönlich und nun auch öffentlich

In der am Sonntagnachmittag verschickten Medienmitteilung der SDW heisst es:

«Das Vorgefallene hätte nicht passieren dürfen. Für die daraus entstanden Unannehmlichkeiten und enorme Belastung entschuldigt sich der gesamte Vorstand bei Markus Büchel und bei Karin Marugg. Die Ereignisse können leider nicht rückgängig gemacht werden»

Inzwischen habe sich der Vorstand mehrfach persönlich bei den Betroffenen entschuldigt und mit ihnen Gespräche zur Klärung der Situation geführt.

Während Markus Büchel nach Aufhebung der Kündigung im März zu den SDW zurückgekehrt ist, hat Karin Marugg in der Zwischenzeit eine andere Stelle angetreten und sich entschieden auf eine Rückkehr zu den SDW zu verzichten. Mit beiden Personen seien individuelle Lösungen gefunden worden.

Umsetzung aller Empfehlungen innerhalb eines Jahres

Zurück zu den Führungs- und Strukturanpassungen. Diese wurden inzwischen in die drei Kategorien «sofort», «innert sechs Monaten» und «innert einem Jahr» priorisiert. Da die Umsetzung aller Empfehlungen etwa in einem Jahr abgeschlossen sein wird, hat sich der SDW-Vorstand für eine Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem bisherigen Interims-Geschäftsführer Adrian Osterwalder ausgesprochen.

Seine Aufgabe war es in den letzten Monaten, die Sozialen Dienste zu stabilisieren und wieder Ruhe in die verschiedenen Abteilungen, Abläufe und Prozesse zu bringen.

Nun werde Osterwalder den Veränderungsprozess der SDW als Geschäftsführer mit einem Pensum zwischen 60 bis 80 Prozent weiterhin begleiten. Die Zusammenarbeit sei bis zum Abschluss der Strukturanpassungen befristet, heisst es in der Medienmitteilung.

Aufarbeitung ist in vollem Gange

Die Aufarbeitung der Vorkommnisse vom vergangenen Frühling läuft. Nun sollen die Sozialen Dienste nun für die Zukunft professioneller aufgestellt werden. Der externe Bericht dient diesbezüglich als Grundlage. Eine der ersten Massnahmen ist die Überarbeitung der Führungsstruktur. Es sollen unter anderem die Führungsrolle und die Verantwortung der Geschäftsleitung geklärt und klar definiert werden.

Neu werden die Abteilungsleitenden an den Vorstandssitzungen teilnehmen. Weiter soll im Qualitätsmanagement festgehalten werden, in welcher Form Kaderpositionen besetzt werden. In diesem Zusammenhang werden die Stellenbeschreibungen und Anforderungsprofile aktualisiert. Im ganzen Prozess werden auch die Schnittstellen der verschiedenen Abteilungen sowie anderen Organisationen überprüft. Parallel dazu wird die Zweckmässigkeit der gewählten Rechtsstruktur analysiert.

Einstimmig den Anträgen zugestimmt

Der Vorstand der SDW hat die Empfehlungen des externen Berichts sowie deren Priorisierung den Mitgliedern an einer ausserordentlichen Versammlung präsentiert. Diese haben allen Anträgen des Vorstandes einstimmig zugestimmt. Seit Vorliegen des externen Berichtes fanden auch zwei Informationsanlässe für die Mitarbeitenden statt.

Abschliessend heisst es in der Mitteilung, der Vorstand danke den Mitarbeitenden für den grossen Einsatz in der jüngsten Vergangenheit. Auch in dieser schwierigen Zeit sei bei den Sozialen Diensten hervorragende Arbeit mit hoher Fachkompetenz durch die Mitarbeitenden geleistet worden.